Max Verstappen venceu o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 e abriu vantagem na liderança do campeonato de pilotos sobre Lewis Hamilton. A distância, antes de seis pontos, agora é de 12. O britânico chegou em segundo, fez a volta mais rápida e conseguiu impedir que o rival disparasse ainda mais.

A corrida também foi boa para a Red Bull como equipe, que se aproximou da Mercedes no mundial de construtores com os resultados de Sergio Pérez e Valtteri Bottas. O mexicano subiu ao pódio com o terceiro lugar, enquanto o finlandês ficou apenas com o sexto.

Na disputa interna da Ferrari, Charles Leclerc se deu melhor que Carlos Sainz. Com o quarto lugar, o monegasco saiu de meio ponto de desvantagem para agora 6,5 à frente. Daniel Ricciardo também se aproximou dos dois e de seu companheiro de McLaren Lando Norris ao ficar com o quinto posto em Austin.

A escuderia de Woking conseguiu se manter acima da rival de Maranello, mas os vermelhos estão agora quatro pontos mais próximos em relação à Turquia.

Classificação de pilotos

Classificação de construtores

Pos Equipe Pontos 1 Mercedes 460.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 - - - - - 2 Red Bull Racing 437.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 - - - - - 3 McLaren F1 254 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 - - - - - 4 Ferrari 250.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 - - - - - 5 Alpine 104 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - - - - - - 6 AlphaTauri 94 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 - - - - - 7 Aston Martin Racing 62 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 - - - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 7 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

