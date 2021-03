A Fórmula 1 voltou em grande estilo neste domingo (28). O GP do Bahrein proporcionou uma grande briga entre Lewis Hamilton e Max Verstappen nas últimas voltas. O holandês até ultrapassou o inglês, mas excedeu os limites da pista na curva 4, sendo obrigado a devolver a posição em seguida.

Após a prova, Hamilton falou sobre o fim de semana e como foi difícil segurar Verstappen.

“Uau, foi uma corrida difícil", disse Hamilton. "Definitivamente parando mais cedo, sabíamos que seria difícil, mas tínhamos que cobrir Max. Eles tiveram um desempenho incrível durante todo o fim de semana. Então, seria necessário algo realmente especial e paramos para aquele último stint e tentando encontrar o equilíbrio certo entre não acelerar muito e ter pneus vivos.”

“O final da corrida foi difícil e Max estava em cima de mim no final, mas conseguiu segurá-lo. Foi uma das corridas mais difíceis em um bom tempo, então sou muito grato por isso. Muito grato aos homens e mulheres da fábrica e aos aqui também, por continuamente ultrapassar os limites e nunca desistir, mesmo que sentíssemos que estávamos atrás.”

“Eu, definitivamente, estou animado e acho, quando você atinge o seu pico, e estou tentando ter certeza de que o tempo é tudo. Acho que provavelmente estou nisso e Max está indo muito bem no momento também. Vai levar tudo e mais para nós fazermos performances como esta, mas nós amamos o desafio. Eu amo o desafio e ainda amo o que faço.”

E falou do fim de semana e tudo o que antecedeu a corrida: “Foi muito difícil no carro hoje, mas foi um grande evento, e foi um ótimo começo para nós. Através dos testes, pensamos que ficaríamos seis, oito décimos atrás. Então, o trabalho que está acontecendo na semana passada foi espetacular. E estou muito orgulhoso de ver que todos estão tão entusiasmados por hoje também.”

