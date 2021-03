Max Verstappen diz que teria "preferido" receber punição no final do GP do Bahrein de Fórmula 1 por ultrapassar Lewis Hamilton fora da pista, em vez de devolver a liderança.

Depois de superar o líder Hamilton com pneus mais frescos durante duelo emocionante, Verstappen usou o DRS para atacar o britânico na curva 4.

Verstappen conseguiu passar Hamilton por fora, mas saiu da pista na saída, uma área que os comissários da FIA começaram a policiar no meio da corrida.

Verstappen rapidamente deixou Hamilton passar novamente na reta seguinte, mas não conseguiu se comprometer com outro ataque nas últimas três voltas.

Uma troca de rádio entre Verstappen e o chefe da equipe, Christian Horner, revelou que o holandês estava relutante em devolver a liderança a Hamilton, preferindo ficar à frente e sofrer uma penalidade de cinco segundos por ganhar vantagem saindo da pista.

"Por que você não me deixou ir? Eu poderia facilmente ter conseguido os cinco segundos. Prefiro perder assim do que ser o segundo assim", disse Verstappen no rádio, pensando que seria capaz de abrir o caminho de Hamilton.

Horner respondeu explicando que a equipe recebeu imediatamente a palavra do controle de corrida que Verstappen teria que ceder a liderança.

Após a corrida, Verstappen admitiu que foi uma "pena" perder sua primeira corrida com Hamilton na temporada de F1 de 2021, mas também achou ótimo poder desafiar a Mercedes desde o início da temporada, algo que a Red Bull não conseguiu nos anos anteriores.

"É claro que é uma pena, mas também é preciso ver o lado positivo", disse Verstappen. "Estamos realmente colocando a luta para eles e acho que é ótimo começar o ano assim."

Depois de ceder a liderança para Hamilton, Verstappen não conseguiu ameaçar o campeão mundial novamente nas últimas voltas, terminando sete décimos atrás.

Verstappen parecia ter dificuldade em ganhar velocidade nas curvas mais lentas, um problema que atormentou o holandês de forma intermitente desde o início.

"Não sei o que aconteceu lá, não acho que tenha sido bom lá durante toda a corrida nas curvas de baixa velocidade", acrescentou.

"Vamos dar uma olhada nisso, mas no geral conseguimos terminar a corrida, é claro, e marcar bons pontos."

