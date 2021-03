A abertura da temporada 2021 da Fórmula 1, o GP do Bahrein, foi muito movimentada, com poucos abandonos, mas diversas disputas na pista, incluindo uma entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pela vitória, com o heptacampeão levando a melhor.

Após o final da primeira etapa, temos Hamilton na liderança, com 25 pontos, enquanto Verstappen abre o ano em segundo, com 18. Já Bottas não fica muito longe, com 16, por conta do ponto extra da volta mais rápida.

Com uma luta que promete em 2021, Lando Norris abre a disputa do pelotão do meio na frente, após terminar em quarto, à frente até de Sergio Pérez com a Red Bull.

Confira abaixo a classificação do Mundial de Pilotos:

Entre os construtores, a Mercedes sai na frente, graças à presença de sua dupla no pódio, seguido da Red Bull, em um grid que também promete boas disputas ao longo do ano, não apenas na ponta, mas também no pelotão do meio. Nessa segunda luta, McLaren e Ferrari saem na frente em relação às rivais.

Confira abaixo a classificação do Mundial de Construtores:

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 41 41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Red Bull Racing 28 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 18 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 AlphaTauri 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Aston Martin Cognizant Formula One Team 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Alfa Romeo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Alpine F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Uralkali Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

