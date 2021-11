Neste domingo aconteceu a 18ª etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2021. A vitória ficou com Max Verstappen, após grande largada. Mas, o holandês teve Lewis Hamilton na segunda posição, o que o fez abrir 19 pontos na frente.

A vantagem poderia ter sido maior, já que no último giro, Valtteri Bottas fez a volta mais rápida da corrida, 'roubando' o ponto extra de Verstappen. No Mundial de construtores, apenas um ponto separa Mercedes de Red Bull.

