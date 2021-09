Valtteri Bottas foi o mais rápido da classificação para o GP da Itália de Fórmula 1 nesta sexta-feira (10) e largará da ponta na corrida sprint, que definirá o grid da prova principal. O finlandês superou seu companheiro de Mercedes Lewis Hamilton por 96 milésimos e ficou quatro décimos à frente de Max Verstappen, terceiro colocado.

Apesar do bom resultado, ele não poderá desfrutar da boa colocação mesmo que a mantenha no sábado, pois a equipe trocou componentes de seu carro, incluindo motor, e ele terá que sair do fundo do pelotão, mas sua volta rápida em Monza é uma injeção de ânimo para o resto de sua última temporada no time.

"A qualificação foi boa, é muito bom quando você consegue uma boa volta e finalmente um vácuo", disse Bottas após a sessão. "Foi divertido e, como falei me sinto bem, relaxado com o futuro resolvido e, obviamente, satisfeito com tudo hoje."

"O carro está ótimo. Por agora, concentração na corrida sprint de amanhã. Começando da frente esperando obter o máximo de pontos e depois faremos o melhor trabalho que pudermos no domingo, mas o fim de semana começou bem e estou contente", concluiu.

