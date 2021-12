Lewis Hamilton foi convocado pelos comissários da FIA para explicar o comportamento no terceiro treino livre deste sábado (04) em Jeddah.

Hamilton foi convocado pelos comissários por duas violações de regras no TL3 para o GP da Arábia Saudita, o que o colocou em risco de uma penalidade no grid.

O britânico da Mercedes pode não ter reduzido a velocidade de seu carro o suficiente após a aparição da bandeira amarela dupla.

De acordo com o Código Esportivo Internacional da FIA, os pilotos são obrigados a “reduzir significativamente a velocidade, não ultrapassar e estar preparados para mudar de direção ou parar” quando forem mostradas bandeiras amarelas duplas.

Uma segunda convocação foi emitida pelos comissários 20 minutos depois por impedir Nikita Mazepin, que estava se aproximando de Hamilton em alta velocidade e teve que tomar uma atitude evasiva.

A reunião está agendada para às 13h deste domingo, horário de Brasília.

Qualquer penalidade seria um revés para Hamilton na luta pelo título de F1, com duas etapas restantes nesta temporada. O britânico atualmente está oito pontos atrás de Verstappen no campeonato de pilotos.

