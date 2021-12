A Fórmula 1 propôs os seis locais que deseja sediar as corridas sprint na temporada de 2022 depois que as discussões formais começaram com as equipes sobre o formato do próximo ano. O GP de São Paulo está entre as pistas planejadas.

Durante a reunião regular, que aconteceu neste sábado entre os chefes de equipe e a F1 em Jeddah, surgiu uma proposta inicial sobre as corridas sprint de 2022.

Embora nenhuma votação tenha sido feita sobre se deveria ou não avançar definitivamente com o conceito para o próximo ano, vários detalhes importantes foram delineados.

Os locais propostos são:

GP do Bahrein - Sakhir

GP da Emilia Romagna - Ímola

GP do Canadá - Montreal

GP da Áustria - Red Bull Ring

GP da Holanda - Zandvoort

GP de São Paulo - Interlagos

Discussões financeiras

Embora se acredite que, no geral, as equipes estejam satisfeitas com o novo formato de final de semana, o fator chave agora é que as escuderias e a F1 concordem com as finanças daqui para frente.

Este ano, as equipes receberam uma renda extra como subsídio para acidentes, caso sofressem danos caros na sprint de sábado.

Fontes sugerem que a F1 prefere que a permissão para acidentes seja substituída por uma taxa fixa para o próximo ano. No entanto, há alguma discordância sobre como isso deve se encaixar no limite de custo.

Alguns preferem que o financiamento extra seja adicionado ao que eles estão autorizados a gastar durante a temporada, enquanto outras equipes preferem que o limite de custo seja mantido e, em vez disso, todas os times simplesmente recebam o dinheiro extra.

A questão financeira é vista por várias equipes como absolutamente crítica para o formato do sprint que está por vir, e é por isso que um acordo será necessário antes que a F1 se envolva em negociações sobre outras mudanças.

Mudanças de poles e pontos

Embora as discussões agora se concentrem no aspecto financeiro, as equipes foram informadas de que, caso o problema seja resolvido, há outros ajustes que a F1 gostaria de fazer nesse novo formato.

Entre as ideias que foram mencionadas estão a atribuição de pontos aos dez primeiros no sprint, em vez de apenas aos três primeiros, como aconteceu até agora nesta temporada.

Além disso, a F1 está ansiosa para que a FIA mude as regras para estipular que, nos fins de semana de sprint, a pole position oficial irá para o piloto que for mais rápido na sessão de classificação de sexta-feira, em vez do vencedor da sprint.

A F1 também quer mais discussões com as equipes sobre se as corridas sprint serão independentes ou não, para que não influenciem o grid para o GP de domingo.

