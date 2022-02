Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton, que pilotou pela primeira vez desde Abu Dhabi na sessão da tarde dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona, parece ter encontrado uma maneira interessante de passar sua manhã. O heptacampeão foi flagrado 'checando' a garagem das outras equipes e uma delas foi a Red Bull, sua maior rival em 2021.

Tirando os dias de filmagem em Silverstone, o britânico assumiu o volante do W13, e apesar de não estar junto à Max Verstappen na pista, os dois 'compartilharam' o paddock. George Russell guiou o carro no começo deste 23 de fevereiro.

Hamilton andou pelo pit lane e percorreu as garagens de outros times em vez de ficar na da Mercedes. Ele continuou suas andanças durante toda a manhã como um 'detetive', vestindo um casaco comprido, óculos escuros e máscara.

O piloto de 37 anos assistiu à Red Bull dar partida em seu novo carro e Verstappen se preparou para a corrida, antes de começar sua caminhada pelos boxes.

Hamilton seguiu seu passeio examinando as garagens de Haas, Alfa Romeo e Williams, que estiveram no fundo do grid em 2021.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, comentou pouco antes da volta do britânico ao paddock que eles "não subestimam nenhum oponente para o campeonato".

"Eu não coloco nenhuma equipe abaixo", disse ele para a mídia, conforme relatado pelo RacingNews365. "Todo mundo pode estar no topo no início da temporada. Vimos o maior exemplo disso em 2009 com o difusor duplo [da Brawn GP]."

"Se há um time por aí que fez algumas inovações sérias e descobriu oportunidades para mudar as regras do jogo, então todos têm possibilidades de estar à frente no começo."

Na primeira sessão de quarta-feira, pela manhã, Charles Leclerc liderou a tabela de tempos com a Ferrari, seguido de Lando Norris, da McLaren, e Russell. Os testes da parte da tarde - no horário de Barcelona - ainda estão em andamento.

F1 2021: Ferrari agressiva? Mercedes favorita? E a Red Bull? Rico Penteado avalia carros de 2022 | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: