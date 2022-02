Carregar reprodutor de áudio

George Russell entrou na pista no primeiro dia de testes da Fórmula 1 em Barcelona com um Mercedes W13 muito 'instrumentado' para coletar dados de correlação entre a pista e os sistemas do simulador. A flecha prateada tem nuances com os tubos pitot que foram colocados no mainplane da asa traseira.

Piloto e equipe estão realizando um importante trabalho com informações para simulação em Brackley. O monoposto de 2022 da escuderia entrou na pista esta manhã com um grades de leitura aerodinâmica, montadas atrás das rodas dianteiras, para definir com precisão o padrão do vácuo e a turbulência gerada pelos pneus em movimento.

Mercedes W13: ecco l'ala strumentata con i tubi di Pitot vista dall'alto Photo by: Giorgio Piola

Quase todas as equipes experimentaram a aerodinâmica procedendo em velocidade constante na longa reta final, mas a Mercedes mostrou uma peculiaridade na traseira, introduzindo uma série de pequenos tubos pitot leading edge da asa traseira.

A imagem de Giorgio Piola tirada da sala de imprensa permite observar como os técnicos de Brackley conseguiram consertar os sensores de velocidade no mainplane. Com isso, o jovem piloto britânico completou uma série de voltas e ficou a cerca de seis décimos atrás da Ferrari, que liderou a tabela de tempos com Charles Leclerc.

Mercedes W13, dettaglio del retrotreno con il diffusore e la doppia beam wing Photo by: Giorgio Piola

