Após um final de temporada cheio de polêmicas, não só na pista como também nos bastidores, os chefes de Mercedes e Red Bull, Toto Wolff e Christian Horner, acreditam que é hora de seguir em frente na Fórmula 1 e esperam um 2022 tão emocionante quanto o último ano. O próximo campeonato reserva uma das maiores mudanças de regulamento da história da categoria.

A aerodinâmica dos carros foi modificada - com a volta do efeito solo - para garantir que haja mais disputas roda a roda e o fim do 'ar sujo' - que impede que os pilotos sigam uns aos outros de perto. Isso pode embaralhar o grid e criar novas rivalidades.

"Tem se falado tanto sobre Abu Dhabi (última corrida de 2021, que decidiu o título entre Max Verstappen e Lewis Hamilton) que chegou a um ponto realmente prejudicial para todos nós, partes interessadas da F1", disse Wolff na coletiva de imprensa da primeira sessão de pré-temporada. "Fechamos o capítulo e vamos pensar em 2022. O jogo começou de novo, está tudo zero a zero, e haverá novas oportunidades e riscos."

"Às vezes, [a rivalidade] fica feroz e brutal, mas há muito em disputa. É um mundial e há a luta na pista e fora dela por vantagens, mas precisamos seguir em frente", acrescentou.

Para Horner, as batalhas da última temporada foram importantes para a volta da Fórmula 1 ao topo da audiência e do interesse de patrocinadores. Segundo ele, essa crescente pode continuar em 2022 com as novas regras e possíveis rivalidades surgindo em um grid mais equilibrado.

"Acho que talvez compartilhemos diferenças de opinião sobre Abu Dhabi, mas tudo está feito e deixado para trás, e todo o foco de agora é em 2022”, comentou o chefe da Red Bull também na coletiva. "Eu acho que 2021 foi bem documentado, o que vimos no ano passado foi uma competição fantástica da primeira à última corrida."

"Creio que isso tenha sido parte fundamental do renascimento da popularidade da F1 e, certamente, esperamos que o próximo ano seja igualmente emocionante."

"Acredito que possam haver outros concorrentes se juntando a essa batalha. Então, é uma redefinição completa. É sem dúvida a maior mudança de regulamento nos últimos 40 anos, mas tenho certeza que a intensidade da rivalidade entre times e pilotos será mais pertinente do que nunca."

Os novos carros da F1 'estrearam' na pista já nesta quarta-feira (23), com os testes de Barcelona. Charles Leclerc, da Ferrari, liderou a tabela de tempos da primeira sessão, seguido de Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes). As corridas da parte da tarde - no horário local - ainda estão em andamento.

Apesar de já ter 'lançado' o carro antes, a Red Bull finalmente apresentou a versão 'real' do RB18 ao sair dos boxes. No evento oficial em 9 de fevereiro, mostrou apenas um show car da FIA com sua tradicional pintura.

