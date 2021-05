Durante as transmissões do terceiro treino livre e da classificação para o GP de Portugal da Fórmula 1, uma imagem chamou a atenção dos telespectadores: uma obra homenageando Lewis Hamilton e Ayrton Senna próximo ao Circuito de Portimão.

O autor da homenagem é Huariu, artista português que vive na região do Algarve. Segundo a imprensa local, foram necessários dez dias de trabalho e 1800 litros de tinta em um espaço de 5500 metros quadrados.

A obra de Huariu tem a legenda "mesmo as lendas têm heróis" (Even legends have heroes) e traz os anos em que cada piloto venceu o GP de Portugal: Senna, em 1985 no Estoril, em sua primeira vitória na categoria e Hamilton em 2020 já em Portimão, na primeira edição da prova após 14 anos fora do calendário da F1.

Huariu já havia feito uma pintura deste tipo no ano passado, para o retorno da F1 à Portugal e, segundo o artista, em entrevista ao portal Portugal Resident, disse que a ideia foi proposta a ele por fãs.

"O processo foi mais difícil que no ano passado. Dessa vez, criei um sistema diferente e tinha mais amigos me ajudando. Cada um tinha como função pintar uma certa área. Mas, no meio do caminho, estava completamente perdido. Esse foi um projeto muito maior que o do ano passado".

Em suas redes sociais, Huariu compartilhou o making off da produção:

No último sábado (01), a morte de Senna completou 27 anos. O tricampeão brasileiro não resistiu ao impacto de uma forte batida na barreira da curva Tamburello durante o GP de San Marino de 1994, no autódromo de Ímola. Anualmente, o grid da F1 presta homenagens ao brasileiro, um dos maiores ídolos do esporte de todos os tempos.

Já Hamilton chegou a Portimão com a primeira chance de atingir a marca de 100 pole positions, mas larga neste domingo para o GP de Portugal na segunda posição, após ser superado pelo seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, por apenas 0s007.

