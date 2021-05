Com pouco para se diferenciar em termos de ritmo em Portimão, as duas rivais pelo título da Fórmula 1 em 2021, Mercedes e Red Bull, chegam ao domingo com opções completamente diferente de pneus em suas lutas pela vitória.

Enquanto ambas as equipes largarão de pneus médios, é o composto que elas usarão no segundo stint que deve criar a diferença. Tendo feito programas diferentes nos treinos, a Mercedes não tem jogos novos de duros para os pilotos, enquanto a Red Bull não tem macios.

O impacto disso pode ser significativo se as duas equipes estiverem em uma batalha próxima durante a janela de pit stops. O pneu macio pode, em teoria, oferecer uma performance melhor, e a estratégia de colocá-lo na volta 26 pode funcionar melhor que a troca pelo duro.

Mas o macio tem sido complicado ao longo do final de semana e a Mercedes percebeu que é mais lenta que com os médios em ritmos de classificação. Ainda existe também uma incerteza sobre a sua durabilidade.

O pneu duro certamente será mais durável que o macio para o stint final, mas deve ser mais lento, além de levar mais tempo para colocá-lo na janela ideal de aquecimento.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Isso significa que pode não ser uma boa opção para a Red Bull caso queira fazer a ultrapassagem pelas paradas.

Ambas as equipes olharão de perto o resto do top 10 para entender o comportamento dos pneus macios no começo da corrida. E não é impossível que elas possam usar até um jogo usado caso a escolha fique óbvia.

Outro aspecto fascinante é que, em teoria, a estratégia mais rápida é largar de macio e trocar para médio. As outras equipes do top 10, exceto Mercedes, Red Bull e Charles Leclerc, devem fazer isso.

Laurent Mekies, diretor esportivo da Ferrari, reconheceu que a incerteza sobre a escolha ideal de estratégia de pneus na complicada pista de Portimão significa que estamos a caminho de batalhas épicas.

"Acho que teremos uma grande luta entre os carros que largam de macios e os de médio". Enquanto Leclerc sai de médios, Carlos Sainz largará com os compostos macios.

"Obviamente parece uma corrida de apenas uma parada, mas o macio durará quanto tempo? E temos o pessoal largando de médios, que devem ter uma primeira parte da corrida melhor, mas eles possivelmente terão que colocar o duro".

"A questão é o quão mais lento é o duro comparado ao médio? Então acho que será interessante ver isso. Ninguém tem a resposta. Acho que será bem apertado".

F1 2021: BOTTAS nega POLE 100 de Hamilton em Portugal em treino surpreendente | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Tudo sobre GP de Portugal e as mudanças no calendário com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.