Lewis Hamilton revelou seu novo capacete para a temporada de 2022 da Fórmula 1 por meio de um post nas redes sociais de sua equipe, com uma cor amarela predominante que lembra seu início na categoria. Ele também já o utilizou no segundo treino livre para o GP do Bahrein.

Um dia antes do início da nova temporada no circuito de Sakhir, piloto e escuderia anunciaram através de uma fotografia em preto e branco que tinham uma surpresa para os seus fãs, e que seria a decoração do 'casco' heptacampeonato mundial.

Segundo Hamilton, o design é muito especial para ele. Apenas alguns minutos antes do início do TL1 ele apresentou o curioso desenho. Foi inesperado, já que ele não usava tons de amarelo há muito tempo.

"Para o capacete deste ano, eu queria mostrar gratidão ao meu começo. Por mais que eu ame roxo e preto, amarelo é minha história. Eu abordo esta temporada com a mesma dedicação, motivação e paixão que tive na época de kart", disse Hamilton em sua conta oficial no Twitter.

O britânico usava um capacete branco no início da era híbrida com a Mercedes, mas a partir de 2017 mudou para um similar ao de seu início na categoria.

Isso não durou muito, pois em 2018 ele voltou ao branco e continuou com ele até 2020, ano em que a Mercedes modificou as cores do carro, passando de prata para preto como sinal de compromisso com a luta antirracismo.

Lewis também mudou seu capacete para tons escuros combinados com roxo, com a mensagem "vidas negras importam" no topo, algo que foi visto também da câmera onboard para justificar seu apoio ao movimento.

