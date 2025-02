A temporada 2025 da MotoGP está prestes a começar e, junto com isso, começou a contagem regressiva para o lançamento do jogo oficial da principal categoria do motociclismo mundial. A Milestone anunciou que o game sairá no próximo dia 30 de abril, um pouco mais cedo em comparação com os últimos anos.

O modelo de 2025 terá algumas novidades, como habilidades técnicas e resistência mental para os pilotos, que devem ser combinadas para alcançar o sucesso nesta edição da principal categoria da motovelocidade.

As "Sessões de Treinamento" proporcionarão tempo de pilotagem além das tarefas durante a competição, permitindo que os usuários dominem melhor os requisitos necessários para levar a moto ao limite em disciplinas como Motard, Flat Track e Minibikes, com desafios específicos em circuitos originais situados em belos cenários.

Isso permite que os usuários joguem independentemente de seu nível, o que é auxiliado pela "Experiência Arcade", em que todos os sistemas são simplificados para que o jogador se preocupe apenas em colocar o pé no acelerador. No entanto, o desempenho do jogo não será negligenciado, pois o Unreal Engine 5 garantirá que o som e o visual mergulhem todos no universo do MotoGP.

Os fãs também terão um novo "Rider Market" e um "FIM MotoGP Steward", que darão mais controle sobre o desenvolvimento das motos para decidir o que será feito com o desenvolvimento das máquinas ao longo do ano, sem mencionar a dificuldade de gerenciar a mídia social de um piloto para ganhar popularidade no paddock e nas arquibancadas.

Aqueles que quiserem se testar contra adversários mais sérios do que a IA terão as corridas multiplataforma, em que não importa em qual console você está para fazer as corridas classificatórias, além do LiveGP Championship, com mais desafios e uma tela dividida para quando um amigo o visitar.

Outro destaque é o editor do jogo, no qual todos podem criar seu próprio capacete e outras peças de vestuário de acordo com suas preferências. Isso é tão importante que um design foi trazido à vida real por Maverick Viñales no GP de San Marino 2024, e o melhor é que ele pode ser compartilhado entre os usuários para elevar a experiência ao máximo.

MotoGP 25 estará disponível em todos os consoles, incluindo PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam e Epic Game Store.

