O piloto sueco Dino Beganovic estará presente no primeiro treino livre do GP do Bahrein de Fórmula 1 com a Ferrari. Ele será companheiro de Lewis Hamilton, já que Beganovic estará a bordo do SF-25 de Charles Leclerc.

A participação do jovem piloto que pertence à Academia de Pilotos da Ferrari tem o objetivo completar uma das sessões obrigatórias que os novatos têm de fazer ao longo da temporada da F1, e eles irão fazer isso na quarta rodada de 2025.

Com 21 anos de idade, além do TL1, ele estará a bordo do carro da Hitech na segunda etapa da temporada 2025 da Fórmula 2. No entanto, essa será sua estreia na F1.

Beganovic chegou em 2020 a Maranello e se tornará o segundo sueco a bordo de uma Ferrari depois de Stefan Johansson, que fez isso durante as campanhas de 1985 e 1986, marcando seis pódios em suas 31 corridas de GP.

Dino venceu a FRECA na temporada de 2022, enquanto em 2023 e 2024 terminou em sexto lugar na Fórmula 3, além de participar de duas rodadas da F2 no final do ano.

