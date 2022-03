Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton teme que a Mercedes esteja enfrentando "problemas muito maiores" do que antes do GP do Bahrein de Fórmula 1 do ano passado, depois de dois treinos livres discretos na sexta-feira.

Hamilton terminou em nono na segunda sessão de sexta-feira em Sakhir, a 1.2s do atual campeão mundial Max Verstappen na Red Bull, com o companheiro de equipe George Russell em quarto, cerca de seis décimos atrás.

O tempo de volta de Russell pode ser encorajador, mas a equipe está preocupada que esteja muito mais atrás do que em ritmo de corrida.

A equipe de Brackley testou várias soluções no carro de Hamilton e Russell para curar problemas de dirigibilidade, que incluíram Hamilton mudando para uma especificação de assoalho que Russell usou no TL1, mas, de acordo com o sete vezes campeão mundial, ainda não chegou perto de encontrar soluções.

Quando solicitado a traçar paralelos com o início da temporada do ano passado, quando Hamilton se classificou a quatro décimos de Verstappen depois de dificuldades durante a pré-temporada, ele disse que os problemas da Mercedes são de uma escala muito maior desta vez.

"Comparado a este ano, tivemos problemas muito, muito menores no passado. Estamos enfrentando problemas muito, muito maiores este ano", disse Hamilton na noite de sexta-feira.

"E tudo o que fazemos para tentar consertar isso não mudou isso. Parece que provavelmente precisaremos de uma correção de longo prazo, nada a curto prazo."

Russell calculou que a Mercedes está mais de um segundo atrás da Red Bull e da Ferrari e está quase no mesmo nível dos times de meio de grid Alfa Romeo e AlphaTauri, enquanto se prepara para um fim de semana de limitação de danos.

"Acho que está claro pelos tempos da volta que certamente não estamos onde queremos estar", acrescentou. "Acho que progredimos um pouco na resolução de alguns problemas, mas o ritmo não está lá no momento.

“Estamos muito longe do ritmo da Red Bull, Ferrari. Alfa Romeo e AlphaTauri parecem estar no mesmo ritmo ou até mais rápidas, então temos muito trabalho a fazer.”

“Ainda temos o fim de semana de corrida em nossas mãos e ainda precisamos tirar o melhor proveito dessa situação e talvez da limitação de danos, mas precisamos analisar isso”.

Russell acredita que o novo W13 da Mercedes tem muito potencial, mas até agora a equipe oito vezes campeã do campeonato mundial não conseguiu desbloqueá-lo.

"Estamos realmente jogando tudo no momento para tentar desbloquear o potencial que achamos que existe, mas estamos realmente lutando para aproveitar no momento", explicou ele.

“Tudo o que tentamos é talvez um passo à frente, dois passos para trás e sempre há um pouco de limitação, então levará tempo.

"Acho que todos esperamos ter resolvido isso para este fim de semana, mas como as coisas estão no momento em que estamos lutando, e temos algum trabalho a fazer."

“Precisamos realmente revisar os dados esta noite para entender por que estamos lutando com o carro”.

