A Aston Martin revelou seu carro real para a temporada de 2025 da Fórmula 1 e a equipe e Lance Stroll e Fernando Alonso tentarão voltar à conquista de pódios. O carro apresenta uma série de mudanças em todas as áreas e, como disse o time, o objetivo é torná-lo mais "agradável" de pilotar.

Isso daria confiança aos seus pilotos, que tiveram dificuldades durante toda a temporada passada, mas essa tendência parece destinada a mudar. Pelo menos, eles têm em mente que será melhor, já que o bicampeão mundial, que está em seu 22º ano na categoria, e aos 43 anos, espera continuar no mais alto nível com as ferramentas que lhe foram dadas pelos britânicos.

"Aprendemos muito em 2024, e a equipe tem usado isso como força motriz para esta temporada com o AMR25", disse Alonso.

"A competição será muito acirrada este ano, o último ano do atual regulamento, mas sei que a equipe tem trabalhado duro no AMRTC [Aston Martin Racing Technology Centre] para garantir que estejamos prontos. Estou animado para voltar à pista, estou pronto para ajudar a equipe a ficar mais forte e continuar essa jornada com a Aston Martin Aramco".

Quanto ao seu companheiro de equipe, o canadense também acredita que o trabalho incansável na sede em Silverstone ajudará a equipe a voltar à luta por grandes feitos na temporada que começa em apenas algumas semanas:

"Todos na AMRTC têm trabalhado duro durante o inverno para melhorar para 2025".

"Como equipe, todos nós queremos ter um bom desempenho e continuaremos a aprender ao longo do ano. O que estamos construindo aqui é um projeto empolgante com ótimas ferramentas e pessoas talentosas, e 2025 é um ano fundamental para progredirmos", disse ele.

"Estou ansioso pela temporada e por voltar ao volante do carro, começando com os testes de pré-temporada no Bahrein".

A equipe não só conta com a ajuda de sua dupla titular, mas também conseguiu atrair uma série de novos parceiros, elevando o número total de parceiros em seu portfólio para 32. Entre os que mais chamam a atenção está a Ma'aden, que se junta à equipe como uma nova adição e modifica a decoração da caixa de ar para adicionar toques leves em uma pintura totalmente verde como um dos principais patrocinadores.

Além disso, todos os membros da equipe usarão roupas da Puma depois de fecharem um acordo com a marca de roupas esportivas, incluindo Alonso e Stroll, que testarão o AMR25 pela primeira vez no circuito de Sakhir em 24 de fevereiro de 2025, apenas dois dias antes do início dos testes de inverno no mesmo local.

