Após uma corrida dominante, Max Verstappen venceu o GP da Estíria e impôs 18 pontos de vantagem na classificação do campeonato de pilotos sobre Lewis Hamilton, que não pôde sonhar com nada além de um segundo lugar e a melhor volta.

Com a Fórmula 1 chegando perto de sua pausa para as férias de verão no hemisfério norte, o mundial se desenha favorável ao holandês. A primeira corrida na Áustria foi a terceira em quatro provas que ele termina à frente do rival pelo título.

Valtteri Bottas fechou o pódio, segurando o ataque de Sergio Pérez, e se aproximou do quarto colocado Lando Norris. A desvantagem, antes de 17 pontos, agora é de 12. Logo após, segue o duelo interno dos ferraristas, com Carlos Sainz mais próximo de Charles Leclerc.

Classificação de pilotos

Nos construtores, a Red Bull marcou 37 pontos na Estíria, contra 34 da Mercedes, e se isolou ainda mais na liderança.

Segue a equilibrada briga pelo terceiro lugar entre McLaren e Ferrari, com a escuderia italiana se dando melhor no GP, já que pontuou com seu dois pilotos, contra um da rival britânica.

Classificação de construtores

Posição Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 252 28 25 30 29 37 25 41 37 - - - - - - - - - - - - - - - 2 Mercedes 212 41 19 41 40 7 - 30 34 - - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 120 18 23 12 12 15 12 18 10 - - - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 108 12 22 8 18 18 16 - 14 - - - - - - - - - - - - - - - 5 AlphaTauri 46 2 6 1 1 8 21 6 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 Aston Martin Racing 44 1 4 - - 14 18 3 4 - - - - - - - - - - - - - - - 7 Alpine 31 - 3 10 2 2 8 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - 8 Alfa Romeo 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

