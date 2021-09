Lewis Hamilton não ficou feliz com a estratégia da Mercedes no GP da Holanda. Disputando o título contra Max Verstappen, o inglês ficou em segundo na prova e viu o rival no lugar mais alto do pódio. Após elogiar Max, Hamilton também elogiou a velocidade da Red Bull.

"Eu definitivamente acredito que esta não foi a nossa melhor estratégia, mas foi uma prova difícil. No fim eles estavam rápidos demais e tentaremos melhorar na próxima", disse o inglês.

"Acho que a gente parou muito cedo na segunda parte. Eu perdi um segundo [no tráfego] e precisava de tempo para diminuir a diferença antes de entrar nos pits. Então eu saí atrás do tráfego e não podia melhorar, não sei como eles não perceberam isso. Mas é isso, nós vamos melhorar e parabéns para o Max. Eles fizeram uma atualização na última corrida e, uau, é rápida."

Reforçando o que falou logo após a corrida, de ter feito uma boa corrida e deixando o pé embaixo sempre, Hamilton falou:

"Os pneus estavam muito bons nesse final de semana. Eu estava com pé embaixo a corrida inteira e não precisei cuidar do desgaste dos pneus, só em aproximar o mais que podia. Mas eu te digo, ele estava rápido hoje. Eles estavam em outro nível hoje que eu não conseguiria responder na maior parte das voltas.

