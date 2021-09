Sergio Pérez fez uma ótima corrida neste final de semana após largar dos pits. O mexicano foi punido pelas mudanças do motor e ainda terminou a prova em oitavo lugar.

Entretanto, o piloto da Red Bull teve um toque com Lando Norris na disputa pelo nono lugar e, segundo Pérez, isso comprometeu a chance de conquistar uma posição ainda melhor.

"Vamos dizer que nós conseguimos minimizar os danos, nós temos uma nova unidade de potência e levamos as punições e agora é só olhar para frente e voltar mais forte em Monza. Foi um pouco triste no fim, eu acho que P6 era possível. Eu tive muitos danos na parte lateral direita do carro quando toquei no Norris."

O mexicano explicou para a Sky Sports o que aconteceu no momento do toque entre os dois

"Eu acho que foi muito desnecessário. Eu não tinha muito espaço e quando nós tocamos eu danifiquei bastante a parte direita do carro. Então eu perdi muita aderência depois daquilo."

"As ultrapassagens aqui eram no limite, era arriscado para todos. Eu tive que me arriscar muito seguir atrás era muito, muito difícil. Eu dei tudo que pude."

F1 AO VIVO: Verstappen vence QUEDA DE BRAÇO com Hamilton em BRIGA ESTRATÉGICA na Holanda; veja debate

