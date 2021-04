Depois de um sábado decepcionante, quando perdeu a terceira posição no grid de largada por exceder os limites de pista, Lando Norris teve um ótimo domingo em Ímola. O piloto teve um ótimo ritmo com a McLaren e aproveitou a bandeira vermelha para conquistar seu segundo pódio na Fórmula 1, terminando em terceiro no GP da Emilia Romagna.

O britânico protagonizou ainda uma boa disputa com Charles Leclerc e Lewis Hamilton nas voltas finais, mas não conseguiu segurar em cima do heptacampeão. Mesmo assim, Norris saiu da corrida feliz.

"Sim, estou feliz. Acho que foi uma ótima recuperação após ontem. Foi uma corrida longa e difícil, mas não comecei bem. Foi uma largada difícil, mas me recuperei, tinha um bom ritmo".

"Tentei me segurar na segunda posição, mas Lewis estava mais rápido que eu. É legal estar disputando com esses caras, é ótimo estar aqui por mérito e agora por puro ritmo e, com sorte, podemos ter mais desses no futuro".

Norris ainda falou sobre a disputa com Hamilton nas voltas finais e o problema nos pedais que reclamou pelo rádio.

"Sim, minha joelheira estava na minha embreagem, então foi erro meu. Mas queríamos sair de macios para a relargada. Eu tinha um bom ritmo nas 10, 15 primeiras voltas, só que eu sabia que sofreria no final, especialmente com Lewis atrás de mim".

"Eu sabia que não seria fácil, mas segurei por três ou quatro voltas. No final, não consegui segurar, mas estou feliz com o terceiro lugar. Não estou desapontado".

Norris ainda terminou falando sobre a escolha dos fãs como Piloto do Dia: "Eles escolheram? Não achava que tinha fãs, mas muito obrigado!".

