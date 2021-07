F1: Hamilton mantém comando da Mercedes na Hungria e lidera TL3

A Fórmula 1 realizou neste sábado (31) o terceiro treino livre, antes da classificação para o GP da Hungria. O dia começou como terminou na sexta-feira, com a Mercedes no comando da tabela de tempos. Desta vez, Lewis Hamilton foi o mais rápido, ao cravar 1min16s826.

Max Verstappen foi o segundo colocado, a 0s088 do líder. Valtteri Bottas foi o terceiro colocado, seguido de Carlos Sainz e Charles Leclerc.

O Treino

A sessão começou com os carros que costumeiramente ficam no ‘fundão’ dando as caras na pista de Hungaroring. Entre os principais nomes, o primeiro a fazer volta rápida e liderar o treino foi Carlos Sainz, da Ferrari, com quase 15 minutos.

Com pneus macios, Hamilton veio a seguir e comandou a tabela de tempos com 1min18s587, ficando à frente do espanhol a 0s245. Charles Leclerc, Sergio Pérez e Kimi Raikkonen completavam o top-5 com 20 minutos de sessão.

Verstappen acabou com a festa do inglês ao cravar 1min17s510, faltando 37 minutos para o final, quase sete décimos do seu principal rival. O holandês seria superado dois minutos depois por Valtteri Bottas, que fez 1min17s428. O piloto da Mercedes conseguiu a marca mesmo 'driblando' o trânsito que encontrava pelo caminho.

Na metade do treino, o top-5 era: Bottas, Verstappen, Hamilton, Pérez e Gasly, com os quatro primeiros colocados utilizando o composto macio em suas melhores marcas.

Lando Norris assumiu o terceiro posto quando restavam 18 minutos, colocando o seu compatriota da Mercedes na quarta colocação.

A Ferrari voltou a dar as caras no minuto seguinte, com Sainz novamente, ao chegar à segunda posição, enquanto Bottas melhorava sua marca, com 1min17s055.

Mick Schumacher saia da pista e atingia a barreira de pneus da curva 11 quando faltavam 16 minutos para o final. O alemão saiu normalmente de sua Haas, mas o treino ficou em bandeira vermelha.

A sessão foi retomada a nove minutos para o final e Antonio Giovinazzi chegou a tocar em Lance Stroll na saída do pitlane, mas sem danificar seu carro. O incidente ficou de ser investigado após o treino.

Com menos de cinco minutos, Verstappen cravou 1min16s914, mas Hamilton respondeu com 1min16s826, liderando os tempos para não perder mais.

Com isso, Hamilton foi o primeiro, seguido de Verstappen, Bottas, Sainz e Leclerc.

O treino de classificação para o GP da Hungria acontece às 10h, horário de Brasília.

Resultado final

