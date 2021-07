Em meio às manifestações do piloto Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, em prol da diversidade como protesto por leis anti-LGBTQIA+ na Hungria, que recebe a Fórmula 1 neste fim de semana, o alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, também se manifestou.

Após aparecer com um tênis com as cores do arco-íris no paddock do Hungaroring nesta quinta-feira, o tetracampeão revelou hoje um capacete especial para o GP da Hungria, igualmente colorido. Confira abaixo:

Os atos de Vettel e Hamilton vêm em meio a um momento de maior posicionamento político por parte dos pilotos da F1 e também por parte da própria categoria, que fez um manifesto antirracista após insultos sofridos pelo heptacampeão depois do GP da Grã-Bretanha.

Sebastian Vettel, Aston Martin, e seu tênis com as cores do arco-íris Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Na etapa de Silverstone, mais especificamente após a corrida, o único piloto negro da F1 foi alvo de racismo em função de seu envolvimento no acidente com Max Verstappen, holandês da Red Bull que lidera o campeonato e rivaliza com Hamilton pelo título de 2021.

F1 2021 - Verstappen X Hamilton NA PISTA e Bottas LÍDER: Treinos livres na Hungria | SEXTA-LIVRE

PODCAST: O "pós-guerra" na Hungria: tudo sobre o GP em Budapeste com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.

