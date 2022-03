F1: Hamilton promete ser um piloto mais agressivo em 2022

Carregar reprodutor de áudio

Após as batalhas controversas com Max Verstappen na temporada passada, o heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, prometeu ser "um piloto mais agressivo" em 2022. Os dois protagonistas do ano passado tiveram vários encontros na pista, com ambos sendo penalizados pelas colisões ao longo do campeonato.

Mas em vários casos quando Verstappen atacou Hamilton de modo mais agressivo, o piloto da Mercedes geralmente tirava o pé para evitar o contato, especialmente no começo do ano, com as coisas mudando a partir de Silverstone.

As batalhas entre os dois passaram por escrutínio no fim da temporada, com a manobra defensiva de Verstappen em Interlagos, tirando ele e Hamilton da pista, causando confusão entre os pilotos sobre o que é possível fazer ou não para se defender, enquanto Hamilton saiu do traçado em Abu Dhabi, podendo manter sua posição, para a fúria da Red Bull.

Quando questionado pelo Motorsport.com se havia levado em consideração a atitude de Verstappen na pista em 2021 durante as férias e se havia decidido ser um piloto mais agressivo neste ano, o heptacampeão respondeu: "Serei um piloto mais agressivo neste ano, vocês verão".

Falando mais cedo nesta sexta, na coletiva pré-GP do Bahrein, a mesma questão sobre a agressividade de Hamilton foi feita a Verstappen: "Não sei. Acho que essa pergunta não deveria ser feita para mim".

Hamilton também destacou que um desejo de se vingar das circunstâncias controversas de sua derrota em 2021 "não representa meu pensamento".

Ele acrescentou: "Não é como vou abordar essa temporada. Apenas tentarei ser o melhor que posso ser. Quero ver se há um modo de melhorar meu jogo, pilotar pelo menos no mesmo nível do final da temporada passada".

"E essa colaboração com a equipe, teremos muitos obstáculos ao longo do caminho. Mas amo isso. Não tenho esse ponto de vista de vingança. Vou apenas tentar ser o melhor piloto possível neste ano. Acho que há muito mais que posso fazer, dentro e fora do carro".

"Ainda temos muito a fazer na frente de diversidade como esporte, então continuarei lutando por isso também".

