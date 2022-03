Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton e George Russell correrão com diferentes configurações de assoalho nos treinos para o GP do Bahrein da Fórmula 1, enquanto a Mercedes busca respostas para seus problemas. A montadora alemã vem de uma pré-temporada difícil em Sakhir, enfrentando dificuldades para extrair ritmo de seu W13 por conta de 'quicadas' excessivas.

A equipe acredita que a chave para superar o problema do chamado porpoising é entender como o ar reage sob o carro – trabalhando em várias melhorias no assoalho. Ao longo dos testes, ela ajustou o perfil da borda do elemento à frente do pneu traseiro e ajustou as curvaturas à frente.

Na última tarde das sessões do Bahrein, a Mercedes cortou algumas de suas cercas de assoalho como um experimento para ver se isso ajudava a melhorar o fluxo de ar, mas percebendo que não, voltou à configuração original.

No entanto, como parte do trabalho para entender o que está acontecendo mais, a equipe concentrará seus esforços nos treinos do Bahrein no assoalho para pensar em como resolver.

Para a abertura dos treinos livres, o carro de Hamilton será equipado com uma borda em forma de Z esculpida, enquanto Russell correrá com a versão mais reta e padrão.

A Mercedes vai querer descobrir qual o impacto que as diferenças têm em afetar o fluxo de ar sob o carro e tentar evitar o travamento aerodinâmico que desencadeia os problemas de porpoising. Falando antes do treino, Russell disse que era importante que o time abordasse a situação de maneira metódica, pois não havia uma solução óbvia que magicamente mudaria tudo.

"Estamos continuamente testando as coisas, mas não temos um santo graal que achamos que absolutamente resolverá nossos problemas", disse ele. "Igualmente, não sabemos se o que tentaremos hoje pode ser o necessário. Pode dar certo ou levar mais três, quatro ou cinco meses de trabalho para realmente entender."

"É sempre difícil durante os treinos, então você não pode tentar um milhão de coisas ao mesmo tempo. Você tem que fazer analiticamente. Cruzando os dedos, acertaremos mais cedo ou mais tarde, mas mesmo assim acho que estaremos no pelotão", concluiu.

