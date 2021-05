Foi no braço e na estratégia. Lewis Hamilton perdeu a ponta para Max Verstappen já na largada e, a partir daí, começou uma briga de gato e rato no GP da Espanha de Fórmula 1, na Catalunha. Mas uma inesperada segunda parada e uma sequência de voltas mais rápidas permitiram ao heptacampeão uma rápida aproximação e ultrapassagem, para vencer pela terceira vez em 2021.

Hamilton ficou atrás de Verstappen por boa parte da corrida, sempre mantendo a diferença na casa de um segundo, podendo abrir a asa móvel. Mas a segunda parada, para colocar outro jogo de pneus médios fez a diferença, com o britânico demolindo a diferença de 23s e ultrapassando o piloto holandês a poucas voltas do fim, já que a Red Bull tinha pneus bem mais desgastados.

Nas entrevistas após a corrida, conduzidas por Jenson Button, Hamilton falou sobre os desafios na corrida, com a vitória estreitando seu relacionamento com o Circuito da Catalunha, onde chegou em primeiro nas últimas cinco edições do GP da Espanha (incluindo hoje).

"Me sinto muito bem. Sinto que poderia fazer tudo de novo. Obviamente o treinamento está funcionando e rendendo. Foi uma largada muito próxima, obviamente, havia um pouco de borracha no lado direito e a Red Bull teve uma ótima saída".

"Eu fazia a caça, estava próximo por tanto tempo e não achava que, fazendo isso, conseguiria manter os pneus até o final. Mas, de algum modo, consegui fazê-los durarem. Tive que remar bastante, estando 20 segundos atrás. Mas foi uma boa aposta, uma ótima estratégia".

Hamilton agradeceu à equipe pela estratégia ousada, que acabou lhe rendendo a vitória neste domingo.

"Sim. Esse era o plano todo o final de semana, garantindo que teríamos dois médios, podendo fazer duas paradas. Mesmo que uma parada parecesse melhor, sei por experiência que aqui é muito difícil de fazer isso acontecer".

"E assim que chegamos ao ritmo que tínhamos, sabia que poderia passar ele, e estava perto disso. Pensei que teria uma chance de passá-lo antes de parar. Fiquei com muitas dúvidas, se entrava ou ignorada e ficava na pista".

"Fiz o que a equipe pediu e é por isso que há uma grande confiança entre nós. Mas foi um trabalho incrível de todos na equipe, do início ao fim. Que dia!";

