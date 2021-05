Max Verstappen lamentou a segunda posição no GP da Espanha deste domingo (09), após perder a liderança para Lewis Hamilton nos estágios finais da corrida e disse que se sentiu como uma "presa fácil".

Em uma quarta etapa bem movimentada na temporada 2021 da Fórmula 1, quem levou a melhor na Espanha foi Hamilton, depois de registrar a 100ª pole da carreira.

Verstappen assumiu a ponta nos estágios iniciais da corrida no Circuito de Barcelona, mas, com estratégia diferente, o heptacampeão chegou a menos de 1s do piloto da Red Bull na volta 60 e o ultrapassou com tranquilidade, obtendo a liderança. Valtteri Bottas completou o pódio.

O piloto holandês disse que sabia "que tinha acabado" ao ver seu principal rival a caminho de outra parada nos boxes e sentiu que era uma "presa fácil" para o britânico.

"Quando pude perceber, já no final dos macios, ele estava mais rápido, então quando colocamos os médios ele claramente tinha muito mais ritmo. Portanto, não havia muito o que poderíamos ter feito", lamentou.

"Então eles foram para outra parada e eu soube que tinha acabado porque eu já estava lutando com os pneus e dava para ver a cada volta que ele estava se aproximando cada vez, me senti como uma presa fácil."

"Mesmo assim, tentei tudo o que pude."

Apesar de reconhecer a evolução que a escuderia austríaca apresentou de 2020 para este ano, o holandês lamentou: "Não estamos onde queríamos estar".

"Mostra que não estamos onde queremos estar. Ainda temos que dar o máximo e recuperar o atraso, porque no momento estamos um pouco mais lentos."

"Mas mesmo assim, em comparação com o ano passado, acho que foi um grande salto para nós", concluiu.

