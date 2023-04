Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes surpreendeu com uma recuperação repentina a tempo da classificação para o GP da Austrália de Fórmula 1, terceira etapa da temporada de 2023.

O que havia sido um déficit consistente de 0s4 no seco para o líder Max Verstappen nos treinos da manhã de sexta e sábado em Melbourne, foi repentinamente cortado pela metade no momento certo.

O clima instável no segundo treino livre deixa todas as equipes privadas de simulações de corrida, mas Russell naturalmente prometeu "ir em frente" em qualquer dado com Verstappen. Uma análise do ritmo de uma volta sugere que ele estava certo em declarar que a corrida foi uma vitória fácil para o RB19, como as duas primeiras etapas podem implicar.

Parte da razão pela qual a mudança de velocidade da Mercedes na classificação foi inesperada, além da inferioridade subjacente do W14 em comparação com o Red Bull, vem da equipe novamente perdendo tempo para experimentar a configuração do carro para apaziguar Russell e Hamilton.

O heptacampeão em particular reclamou de falta de confiança com uma traseira instável em velocidades mais baixas. Isso vem além de seu desejo por mais downforce. Como resultado, a escuderia usou o TL1 e o TL2 para alternar entre as configurações de suspensão para buscar mais aderência mecânica. No entanto, isso levou a oscilações na satisfação dos pilotos de uma sessão para a outra, enquanto a Mercedes tentava permanecer dentro da estreita janela operacional do carro.

Por exemplo, Russell relatou que se sentia mais confortável no carro com o passar do dia. Por outro lado, Hamilton saiu sentindo que a equipe havia dado um passo para trás.

Quando Hamilton liderou o TL1, em relação a Verstappen, a telemetria mostra que ele sofreu mais sob a aceleração inicial nas sequências mais lentas. Essa fuga combina com sua relação difícil com o eixo traseiro.

Red Bull very much has the advantage heading into Turn 3, but Mercedes claws back time later around the lap

Uma briga apertada com Verstappen

A Mercedes disse que entrou na classificação com uma configuração de carro que colocou ênfase no ritmo de corrida - com o objetivo de preservar os pneus macios da Pirelli nas condições mais frias - em vez de buscar a glória em uma volta. Além disso, os dois pilotos terminaram a sexta-feira com o objetivo silenciado de lutar pelo quinto lugar na classificação.

Mas com os motores ativados em seus modos mais potentes para o Q3, os dados da reviravolta no sábado mostram que a Mercedes está muito mais próxima do RB19. Há apenas 1,2 mph a favor de Verstappen sobre Russell na curva 1. E, em comparação com os treinos, uma divisão mais modesta de 3 mph entre as máquinas antes da zona de frenagem na curva 3.

A partir daí, a disputa entre o Red Bull e o W14 é muito mais acirrada. Para a curva 6, as Mercedes aproveitam a vantagem. Mas Verstappen sai dessa curva com melhor aceleração inicial. Isso tudo faz com que os três pilotos troquem de lugar pelo resto da volta do circuito de Albert Park.

Deixando de lado uma distribuição menor de velocidades máximas, não há uma diferença dramática entre os esforços mais rápidos do TL1 para o Q3.

Na classificação, como no dia anterior, a Red Bull prospera na mudança de direção da curva 9-10, mesmo com a Mercedes conseguindo manter sua vantagem na curva 11 de forma mais convincente desta vez.

Com Russell e Hamilton mais rápidos nas duas curvas finais para reduzir a diferença da Mercedes para Verstappen para 0s236, a disputa é acirrada e genuína.

