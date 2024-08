Lewis Hamilton teve uma decepcionante classificação neste sábado em Zandvoort e, por conta disso, o heptacampeão mundial largará da 12ª colocação no GP da Holanda de Fórmula 1 deste domingo. Quando questionado sobre a razão de ter feito um quali tão ruim, Hamilton destacou mudanças no carro que tornaram tudo em "pesadelo".

O britânico, que faz sua última temporada com a Mercedes antes de se mudar para Ferrari no ano que vem, cometeu múltiplos erros - pequenos - durante sua volta no Q2. Ao explicar o motivo de não ter consegui o tempo necessário para ficar entre os dez que disputariam a pole, Hamilton revelou ter feito pequenas mudanças no carro que transformaram completamente o cenário.

"Podemos ter mudado durante a noite e não conseguimos ver isso durante o TL3. Mudamos o carro um pouco e foi um pesadelo", explicou. "O carro estava completamente estranho hoje. Ontem tínhamos muita subviragem, tentamos de tudo para superar isso. Não consigo lembrar se passamos por isso em outras corridas, mas sim, não está legal."

Diferente de Hamilton, George Russell não apresentou tantas dificuldades na classificação. George larga da quarta colocação. Ao ser questionado sobre a diferença entre eles, o heptacampeão revelou que fez mais mudanças no carro do que seu companheiro de equipe, o que influenciou mais negativamente seu resultado.

"Nós dois fizemos mudanças no set-up do carro, mas eu fiz mais. Vai ser difícil conseguir chegar no top 10", decretou.

