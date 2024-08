Charles Leclerc ficou há 0s909 atrás de Lando Norris, o pole position do GP da Holanda de Fórmula 1, e declarou que essa distância era "muito grande" da Ferrari em relação às equipes de ponta do pelotão neste momento, como McLaren e Mercedes.

A escuderia italiana, que deu um passo atrás em relação às rivais na busca pela Red Bull desde a vitória de Leclerc em Mônaco em maio, tem enfrentado um complicado fim de semana em Zandvoort até então.

Carlos Sainz perdeu grande parte do TL2 por conta de um problema na caixa de câmbio e com o TL1 e o TL3 acontecendo em condições molhadas, ele foi para a classificação sem qualquer tipo de preparação em relação aos pneus macios.

Ele foi eliminado no quali na 12ª colocação, enquanto Leclerc apenas conseguiu o sexto melhor tempo, ficando quase 1s atrás de Norris. Quando questionado pelo Motorsport.com se os tempos representam a realidade da Ferrari agora, o monegasco concordou: "Infelizmente, sim. A volta foi boa e ficamos nove décimos atrás nesta pista curta. É muito."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Mas, sim, como time estamos cientes de que não estamos tendo performance. Estamos trabalhando nisto. Infelizmente, tenho repetido muito isso nos últimos meses, mas essa é a realidade em que estamos neste momento e estamos fazendo o máximo para diminuir essa distância o mais rápido possível. Tomara que os upgrades que traremos no carro nos ajude, o mais rápido possível, a diminuir a distância."

Contudo, Leclerc ainda tem uma sombra de esperança que as dificuldades da Ferrari possam ser especificamente por conta do traçado. "Existe um roteiro [para a recuperação]", explicou. "Quando vejo uma diferença como a de hoje, nove décimos, é muito, e não tenho certeza de que teremos isso até o fim da temporada. Vamos esperar e ver."

"Também acredito que uma pista como essa não casa com nosso carro e, provavelmente, a diferença é maior em relação ao que vemos em outras pistas com o mesmo carro. Então, hoje, nós tivemos dificuldades particulares, mas espero que de Monza para frente estaremos em um lugar melhor".

NORRIS BATE VERSTAPPEN E É POLE NA HOLANDA! Piastri 3º, Russell 4º, HAMILTON/SAINZ ELIMINADOS NO Q2

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!