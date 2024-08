Vivendo uma grande fase, a McLaren conseguiu colocar seus dois pilotos no Top 3 no grid do GP da Holanda de Fórmula 1. Lando Norris, que conquistou a pole position com o melhor tempo do final de semana, comemorou muito a sua quarta vez largado na ponta.

"Foi um dia incrível, bom estar de volta e começar com uma pole. Foi uma volta, sinceramente", comemorou. "A classificação foi muito tranquila e eu fiz algumas boas voltas, especialmente a do final, que é sempre a mais importante. Portanto, foi um ótimo trabalho da equipe e estou feliz com o dia de hoje".

O piloto britânico terá o tricampeão mundial Max Verstappen largado logo atrás dele e, apesar de tratar do assunto com cautela, se mostrou confiante - e animado - com a disputa, que chega à Zandvoort envolta com uma rivalidade travada recentemente.

"Estou animado para amanhã. Tenho certeza de que vai ser difícil. Max foi rápido durante todo o fim de semana e sei que o ultrapassamos hoje, mas ele ainda é o segundo colocado. E ele vai lutar muito. Especialmente em sua corrida em casa. Portanto, estou ansioso por isso".

Norris também comentou um assunto bastante abordado pelos pilotos neste final de semana: as condições climáticas. Depois de uma sexta-feira com pista molhada, o TL3 e o treino classificatório aconteceram sem chuva, mas com muito vento.

"É mais difícil do que parece, eu acho. Todo mundo está reclamando porque é complicado, não é fácil lá fora e a cada volta você não sabe o que esperar, sabe o quanto pode forçar mais e onde estão os limites", disse.

"Mas, no final das contas, esse é o nosso trabalho. Não é fácil, mas eu me senti confortável lá fora - o carro estava incrível. Fizemos algumas atualizações no carro pela primeira vez em algum tempo e tudo está funcionando muito bem. Então, agradeço muito à equipe também".

