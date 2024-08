Correndo em casa, Max Verstappen deixou escapar mais uma pole position na Fórmula 1 - a quarta consecutiva. O piloto holandês, após confirmação do P2, atrás de Lando Norris, da McLaren, admitiu problemas no ritmo de sua Red Bull.

"Penso que durante toda a qualificação nos faltou um pouco de ritmo. Tentei o melhor que pude", disse. "É muito complicado com o vento. Quando temos estas rajadas, cada volta é diferente, por isso não podemos seguir uma referência".

Além disso, Verstappen também admitiu ter sentido dificuldade com o equilíbrio do carro, principalmente em curvas específicas: "Não é o mais fácil de conduzir, mas o resto da volta foi bastante sólida. Acho que só a 11-12 foi um pouco difícil. Mas vamos ver - espero que o carro esteja bem amanhã na corrida".

O tricampeão, porém, se mostrou feliz com o segundo lugar no grid, conquistado graças a uma volta de 1m10s029. "Estou contente com o segundo lugar. Acho que depois de ontem [treinos livres], este é um bom resultado".

"Vamos tentar [a vitória], mas é claro que quando se está mais de 0,3s atrás na qualificação, acho que temos de ser realistas. Só quero tentar fazer uma boa corrida amanhã", completou Max.

