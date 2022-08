F1 - Hamilton revela por que precisou recusar papel em "Top Gun: Maverick"

Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton poderia estar nas telas dos cinemas em 2022 como piloto de caça no filme "Top Gun: Maverick" estrelado por Tom Cruise, se não fosse pelas datas da gravações do longa metragem e a agenda da Fórmula 1.

Em entrevista à revista Fanity Vair, Hamilton revelou que desde criança assistia ao filme e, por conta dele, desenvolveu uma paixão e uma vontade de se tornar um piloto de caça. Ao descobrir que o filme ganharia uma sequência, imediatamente o piloto entrou em contato com Cruise, de quem é amigo próximo, e se ofereceu para fazer parte do elenco.

"Quando eu soube que o segundo estava saindo, eu fiquei tipo 'Oh, meu Deus, eu tenho que perguntar a ele. Eu disse: 'Eu não me importo com o papel, vou até varrer alguma coisa, ser um faxineiro."

Contudo, Hamilton não pôde realizar o desejo por conta da data das gravações de Top Gun. Mesmo sendo muito ligado à música, cultura e moda, o piloto britânico foca seus esforços única e exclusivamente para a Fórmula 1, seja pilotando ou levando pautas sobre diversidade para dentro do esporte. Por isso, com o planejamento do filme previsto para acontecer durante - o que viria a ser - o clímax da temporada 2021, o heptacampeão precisou recusar o papel.

"Simplesmente não havia tempo. Entrei em contato com eles [Tom Cruise e Joseph Kosinski] e fiz a ligação mais perturbadora que já tive para avisá-los", revelou.

Mas a presença de Lewis Hamilton dentro do mundo do cinema não é novidade. O piloto da Mercedes já fez participação no filme "Zoolander 2" e foi dublador em "Carros". Além disso, o britânico é o produtor do filme que terá Brad Pitt como ator principal e trará a Fórmula 1 como temática, em parceria com a Apple TV.

A história protagonizada por Pitt abordará um ex-piloto que desiste da aposentadoria para voltar ao sucesso na categoria sendo treinador de um jovem piloto, mas ainda não há data prevista para lançamento.

