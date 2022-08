Podcast #190: É o fim da linha para Ricciardo na F1?

Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo é notadamente o elo mais fraco da confusão envolvendo McLaren e a possível ida do australiano Oscar Piastri para o assento de seu compatriota. O Podcast Motorsport.com analisa o atual momento do piloto que já venceu oito corridas na Fórmula 1 e o que pode ser dele na categoria.

O programa também conta com o MOMENTO STOCK CAR, trazendo a declaração de Matías Rossi após a vitória em Interlagos, de suma importância na carreira.

