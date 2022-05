F1: Alonso se sente no melhor ano desde 2012

Carregar reprodutor de áudio

O bicampeão mundial Alonso retornou à Fórmula 1 no ano passado, marcando um pódio e desempenhando um papel crítico na vitória chocante do companheiro de equipe Esteban Ocon na Hungria. Mas Alonso ficou deprimido em alguns pontos no início da temporada de 2022, lamentando a má sorte que o levou a sair na Arábia Saudita e cair na classificação na Austrália.

O espanhol disse depois de se aposentar após contato com Mick Schumacher na primeira volta em Ímola que seu início de ano foi "dolorido", somando apenas dois pontos. Em comparação, Ocon marcou 20.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Photo by: Alexander Trienitz

Falando antes do Grande Prêmio de Miami, Alonso disse que achava que estava na posição mais competitiva em uma década, devido ao seu próprio nível de desempenho e ao ritmo de Alpine.

“Obviamente, parece um pouco estranho ter dois pontos no campeonato, depois de ter provavelmente meu melhor começo de temporada em termos de competitividade dos últimos 10 anos, talvez a partir de 2012”, disse Alonso.

“Não fui tão competitivo como me senti nessas primeiras quatro corridas. Tivemos muito azar com alguns dos eventos que aconteceram: um sexto muito fácil na Arábia Saudita, obviamente os problemas em Melbourne na qualificação e depois na corrida.

“E novamente na primeira volta em Imola, estávamos fora da corrida. É uma questão de tempo que o resultado virá. Eu me sinto forte, me sinto rápido agora. O carro também se sente bem. Estou realmente ansioso por cada fim de semana.”

2012 viu Alonso lutar pelo campeonato mundial com a Ferrari, vencendo três das 10 primeiras corridas antes de perder para Sebastian Vettel por três pontos. Alonso conquistou sua mais recente vitória na F1 no Grande Prêmio da Espanha de 2013 e trocou a Ferrari pela McLaren no final de 2014, após uma temporada difícil.

Mas o retorno de Alonso à McLaren coincidiu com a queda da equipe, limitando-o a um quinto lugar em quatro temporadas, antes de deixar a F1 para se concentrar em outros projetos de corrida.

“Fomos bastante competitivos em todas as sessões que fizemos até agora este ano”, disse Alonso sobre a forma atual da Alpine. “Acho que fomos os seis ou os sete primeiros, e isso não aconteceu com certeza nos meus anos na McLaren ou nas minhas últimas temporadas na Ferrari ou no ano passado com a Alpine.

“Esses são os fatos aos quais estou me referindo, e são lugares puramente competitivos que alcançamos nos treinos livres e na qualificação até agora. Nas corridas, acho que houve coisas que estavam fora de nossas mãos [aconteceram] ou apenas problemas de confiabilidade puros. Não terminamos o trabalho.

“Mas até agora, o carro parece rápido e estou confiante com o carro.”

Alonso foi aberto no ano passado sobre o desafio que enfrentou para voltar à velocidade na F1 depois de duas temporadas longe da F1, mas disse que agora está de volta com total confiança com o carro de 2022 da Alpine.

“Nunca é uma garantia”, disse Alonso.

“Quando você muda as regras e também temos pneus novos. Às vezes você precisa se adaptar um pouco e obter confiança no carro para poder empurrar 100%.

“Eu tive isso imediatamente nos testes de inverno. Então me sinto bem.”

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Russell surpreende e lidera em Miami; Verstappen com problemas e Sainz bate

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: