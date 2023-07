A Fórmula 1 abriu o sábado no Hungaroring com um terceiro treino livre bastante movimentado, com ação de pista do início ao fim da regressiva de 60 minutos. No final, Lewis Hamilton foi o mais rápido, colocando 0s250 em Max Verstappen.

Completaram o top 10: Sergio Pérez, Nico Hulkenberg, Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso e Valtteri Bottas

Devido ao impacto da chuva no TL1, tivemos um TL3 movimentado desde o começo, com estratégias diferentes de pneus: metade do grid optou por iniciar a sessão com pneus médios enquanto outros foram com os macios.

Após os 20 minutos iniciais, era Verstappen quem liderava com 01min8s478 de médios. De macios, Bottas e Zhou vinham em segundo e terceiro a 0s011 e 0s066. Também de amarelos, Pérez era o quarto, a 0s080, com Piastri fechando o top 5 a 0s120, de compostos vermelhos. De macios, Alonso era nono, à frente de Russell, Leclerc e Hamilton, todos de médios.

Na sequência, vimos os pneus duros dando as caras, com os pilotos fazendo simulações de corrida, mas também testando os carros para o teste do novo formato de classificação, que os obriga a usar os compostos brancos para o Q1.

Com 20 minutos para o fim, era Alonso quem liderava com 01min18s350 de macios, 0s128 à frente de Verstappen, com Bottas, Zhou e Norris completando o top 5, com Pérez em sexto, Hamilton P11, Russell P14, Leclerc P16 e Sainz P20.

A dez minutos, os pneus macios foram ganhando espaço novamente e, com isso, vimos mudanças importantes na classificação. Hamilton era o líder com 01min17s81, 0s250 à frente de Verstappen, com Pérez na cola do holandês a apenas 0s013 de distância. Aindsa de médios, Norris era o quarto, com Alonso em quinto.

No final, Lewis Hamilton garantiu a ponta da sessão com 01min17s811, 0s250 à frente de Max Verstappen. Completaram o top 10: Sergio Pérez, Nico Hulkenberg, Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso e Valtteri Bottas

A Fórmula 1 volta ao Hungaroring ainda neste sábado para a classificação, que define o grid de largada para o GP da Hungria, 11ª etapa da temporada 2023. A sessão está marcada para 11h, horário de Brasília, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro.

E anote aí! Assim que acabar o quali tem Q4 AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa da sessão e projeção para o domingo. Não perca!

