Nesta sexta-feira de treinos livres para o GP da Hungria de Fórmula 1, o mau resultado do holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi um ponto que chamou atenção em Hungaroring, onde o atual bicampeão mundial terminou o dia apenas em 11º nas cercanias de Budapeste.

Entretanto, alguns perceberam que uma estratégia de pneus está por trás do 'tímido' rendimento do líder do campeonato na Hungria. Também por isso, o piloto teve pouca quilometragem na cidade de Mogyoród. O Motorsport.com explica mais através da tabela abaixo.

Antes, porém, vale lembrar que, em função do novo formato de classificação testado pela F1 neste fim de semana, os competidores são obrigados a usar determinados tipos de pneus nas diferentes sessões do treino qualificatório: no Q1, compostos duros; no Q2, médios; e no Q3, macios.

A mudança acontece em prol da sustentabilidade, para que haja economia na 'pegada de carbono' relativa à logística de transporte: no novo modelo, cada piloto tem dois jogos de pneus a menos do que no formato normal, com a quantia de sets caindo de 13 para 11 (3 duros, 4 médios e 4 macios).

Assim, a categoria 'economiza' o transporte de 160 pneus (cada jogo de compostos tem quatro pneus, então: 4 x 2 jogos x 20 pilotos = 160). Porém, o lado negativo está no espetáculo, conforme alertou Verstappen: com a novidade, os pilotos têm de economizar pneus na sexta, 'piorando' os TLs.

Foi exatamente o que aconteceu nas sessões práticas do primeiro dia de atividades na Hungria, sendo justamente Verstappen o 'símbolo' máximo disso (veja abaixo). E vale lembrar: por regra, no fim da sexta, os competidores devolvem dois jogos para a Pirelli: no caso de Max, ele usou só dois jogos ao longo dos dois treinos livres, de modo que sobram para o holandês nove jogos de pneus 'frescos' para o restante do fim de semana, conforme se vê na tabela do Motorsport.com abaixo:

Duros - 3 recebidos Médios - 4 recebidos Macios - 4 recebidos Piloto Novos Usados Novos Usados Novos Usados Verstappen 3 0 3 0 3 0 Pérez 3 0 2 1 3 0 Leclerc 3 0 2 1 3 0 Sainz 3 0 2 1 3 0 Russell 3 0 3 0 3 0 Hamilton 3 0 3 0 3 0 Ocon 3 0 3 0 2 1 Gasly 3 0 3 0 2 1 Norris 3 0 3 0 2 1 Piastri 3 0 3 0 3 0 Bottas 3 0 2 1 3 0 Zhou 3 0 2 1 3 0 Stroll 3 0 2 0 3 1 Alonso 3 0 2 0 3 1 Magnussen 2 0 3 0 3 1 Hulkenberg 2 0 3 0 3 1 Ricciardo 3 0 3 1 2 0 Tsunoda 3 0 3 1 2 0 Sargeant 3 0 3 0 2 1 Albon 3 0 3 0 2 1

Em negrito, aqueles que, assim como Verstappen, têm nove jogos de pneus novos para o sábado: os britânicos Lewis Hamilton e George Russell, da Mercedes, e o australiano Oscar Piastri, da McLaren. Após a terceira sessão prática, aliás, os pilotos também têm de devolver mais dois jogos de pneus para a Pirelli, de modo que, antes da classificação, terão definidos os sete sets de compostos que vão ter à disposição para quali e corrida. Assim, a alocação do TL3 também será importante. A ver...

Neste sentido, aliás, vale destacar a estratégia da AlphaTauri, na qual Daniel Ricciardo volta ao grid da F1 substituindo o holandês Nyck de Vries: tanto o australiano quanto seu companheiro japonês Yuki Tsunoda têm apenas dois jogos de macios disponíveis pro restante do fim de semana, de modo que podemos assumir que eles não contam com um avanço ao Q3 --caso consigam, nem devem ir à pista, uma vez que um 10º lugar no grid já 'é lucro' para a última colocada do campeonato de times.

