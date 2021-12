Caótico é a palavra que melhor pode definir a estreia do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. A corrida em Jeddah foi marcada por acidentes, bandeiras vermelhas e muito mais. No final, Lewis Hamilton superou Max Verstappen após uma batida polêmica entre eles e uma punição ao holandês. Assim, os dois vão para Abu Dhabi empatados no Mundial.

Valtteri Bottas completou o pódio em meio ao caos Completaram os dez primeiros: Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi e Lando Norris.

A prova teve uma duração bem maior do que o normal devido a duas paralisações, por conta dos acidentes envolvendo Mick Schumacher, Sergio Pérez, Nikita Mazepin e George Russell. Além disso, o GP teve suas polêmicas, com uma manobra defensiva de Verstappen em cima de Hamilton tirando o carro para fora da pista, obrigando o holandês a perder duas posições na segunda relargada.

Por semanas, o futuro do GP da Arábia Saudita de 2021 foi colocado em xeque, devido às obras para a construção do circuito, dando a impressão de que não ficaria pronto a tempo. No final das contas, pelo menos o básico para a realização da etapa foi concluído.

Mesmo assim, o circuito não esteve imune à críticas ao longo do fim de semana, com os pilotos destacando os perigos do traçado, especialmente após a batida de Verstappen no final da classificação. E no domingo, mais um susto, com o acidente entre Enzo Fittipaldi e Théo Pourchaire na largada da corrida 3 da F2. Os dois pilotos saíram conscientes, mas o brasileiro tem uma suspeita de fratura no tornozelo.

Para Hamilton, Verstappen, Mercedes e Red Bull, o GP da Arábia Saudita é de suma importância na disputa dos Mundiais. Entre os pilotos, Verstappen tinha o primeiro match point em mãos, mas precisando fazer 18 pontos a mais que o rival, enquanto o cenário oposto permitia que Hamilton pudesse reassumir a liderança a uma corrida do fim.

A largada foi bem comportada, e não tivemos mudanças nas primeiras colocações, com Pérez sendo o único a pressionar o carro da frente, Leclerc, pela quarta posição. Ao final da volta inaugural, o top 5 vinha inalterado, com Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc e Pérez, seguidos de Norris, Ocon, Gasly, Ricciardo e Giovinazzi fechando os dez primeiros.

Buscando controlar a vantagem das Mercedes, Bottas pediu pelo rádio que Hamilton apertasse o ritmo para aumentar sua diferença na frente, para que ele pudesse fazer o mesmo com Verstappen. As diferenças entre os três circulava entre 1s4 e 1s8 próximo da décima volta.

O safety car precisou ser acionado no início da 10ª volta. Mick Schumacher bateu no mesmo local de Leclerc na sexta, obrigando reparos na barreira de proteção no local, a curva 22. A Mercedes aproveitou para trazer Hamilton e Bottas aos boxes, colocando pneus duros, enquanto a Red Bull manteve Verstappen e parou Pérez.

E a estratégia da Red Bull de não parar Verstappen acabou dando certo. Na 13ª volta o diretor de provas Michael Masi confirmou a paralisação da prova, o que permitia à equipe trocar os pneus do holandês.

A direção confirmou a relargada parada, no início da 14ª volta, após uma paralisação de 20 minutos. Verstappen era o primeiro, com Hamilton em segundo, Bottas em terceiro, Ocon em quarto e Ricciardo em quinto. Completavam os dez primeiros: Leclerc, Gasly, Pérez, Sainz e Giovinazzi.

Hamilton largou melhor que Verstappen, mas o holandês foi mais agressivo na defesa, saindo fora da pista para se defender e manter a liderança. Isso fez o britânico desacelerar e perder a segunda posição para Ocon. Logo atrás, uma série de acidentes, envolvendo Nikita Mazepin, Sergio Pérez e George Russell, forçaram mais uma bandeira vermelha.

O mexicano recebeu um toque por trás de Leclerc, bateu e perdeu a asa traseira. Já Mazepin, buscando desviar, bateu em Russell e no outro muro, levando ao abandono dos três.

Durante a paralisação, uma cena inusitada nos bastidores: FIA e Red Bull 'negociando' como que Verstappen devolveria a posição por ter saído da pista na primeira curva. No final, Verstappen caiu de primeiro para terceiro, promovendo Ocon à pole e Hamilton em segundo.

A nova relargada aconteceu às 15h40, horário de Brasília, para a 17ª volta de um total de 50. Dessa vez, a Red Bull arriscou, colocando pneus médios para o holandês. Verstappen largou bem e assumiu a ponta, enquanto Ocon se manteve à frente de Hamilton. O britânico voltou à segunda posição no início da volta seguinte, quando o rival já abria 1s5 de vantagem.

Hamilton e Verstappen imprimiam um ritmo forte, com a vantagem circulando entre 0s9 e 1s5, abrindo já 6s de diferença para Ocon em terceiro no início da volta 22. Ricciardo e Bottas completavam os cinco primeiros.

O safety car virtual precisou ser acionado na volta 24. Tsunoda acertou a traseira de Vettel na primeira curva e o piloto da AlphaTauri ficou sem a asa dianteira. A quantidade de detritos na pista toda forçou um segundo acionamento do VSC, esse de maior duração, com a bandeira verde apenas na volta 33.

A 15 voltas do fim, Hamilton apertava para cima de Verstappen, reduzindo a diferença para menos de 1s, antes de mais um acionamento do VSC por novos detritos na pista.

Hamilton voltou a se aproximar de Verstappen e abriu a asa para tentar ultrapassar na primeira curva, levando o holandês para fora da pista novamente. A Red Bull avisou a ele para devolver a posição para evitar uma investigação e tirou o pé, mas fazendo isso em uma zona de alta e no meio da pista. Hamilton acabou acertando a traseira do rival, ficando com danos na asa traseira. O caso foi colocado sob investigação pelos comissários.

Mesmo assim, Hamilton voltou a se aproximar de Verstappen enquanto os comissários determinavam uma punição de 5s ao holandês. A oito voltas do fim, o britânico fez a ultrapassagem, assumindo a liderança da prova.

No final de uma prova com mais de 2h de duração, Lewis Hamilton conseguiu uma vitória que parecia improvável e deixa o campeonato mais quente do que nunca. Com Max Verstappen em segundo e o heptacampeão fazendo a volta mais rápida, os dois vão para Abu Dhabi empatados.

A Fórmula 1 retoma as atividades já no próximo final de semana com o GP de Abu Dhabi, etapa final da temporada 2021. A movimentação em Yas Marina começa na sexta-feira, dia 10 com os dois primeiros treinos livres. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

