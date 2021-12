Lewis Hamilton e Max Verstappen voltaram a protagonizar um incidente polêmico na temporada 2021 da Fórmula 1, desta vez no GP da Arábia Saudita, que deve movimentar o paddock e as redes sociais ao longo da semana, antes da final em Abu Dhabi.

A luta pelo campeonato de pilotos da F1 havia chegado na penúltima prova da temporada de forma quente, e muitas vozes no paddock vinham especulado sobre uma possível nova batida entre Verstappen e Hamilton.

Na 38ª volta, após interrupções e acionamentos do safety car físico e virtual, os pilotos da Mercedes e da Red Bull estavam envolvidos em uma vitória que poderia ser crucial para o campeonato. E depois de várias situações no limite, ambos acabaram colidindo de forma grotesca.

Após um incidente na primeira curva, em que Verstappen foi para fora da pista para defender a posição, ele recebeu ordens da equipe para deixar Hamilton passar, mas de forma estratégica. O holandês reduziu a velocidade no meio da reta para que o rival passasse logo antes da zona de detecção do DRS.

Com Hamilton logo atrás, o heptacampeão acabou acertando a traseira do carro do rival, deixando ambos enfurecidos.

Tudo isso aconteceu depois de Hamilton ter chamado Verstappen de "louco do c******" pelo rádio após os encontros na primeira curva com o rival.

Pelo incidente, Verstappen recebeu um total de 15 segundos de penalização, mas manteve a segunda posição na corrida. Segundo os comissários, o holandês foi julgado predominantemente culpado pelo fato de ter feito uma frenagem errática no meio da reta, pegando Hamilton de surpresa.

