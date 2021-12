A grande dúvida que havia ficado após a classificação finalmente foi respondida, a uma hora da largada para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1: Max Verstappen não precisou de uma troca da caixa de câmbio por conta do acidente no fim do Q3 de ontem. Com isso, o líder do Mundial escapa de uma possível punição, mantendo a terceira posição no grid de largada.

Verstappen parecia quase pronto para agarrar a pole position em Jeddah com uma volta final super-rápida no Q3. No entanto, o holandês cometeu um pequeno erro e bateu no muro nos instantes finais da sessão.

Apesar dos questionamentos sobre as condições da caixa, a Red Bull tratou de deixar claro que não hesitaria em fazer a troca caso tivesse qualquer dúvida, pensando em evitar uma repetição do que aconteceu com Charles Leclerc em Mônaco mais cedo neste ano.

Falando sobre o sobre o assunto, o conselheiro da escuderia austríaca, Helmut Marko, disse: “Temos que desmontar e dar uma olhada."

“Vimos isso com [Charles] Leclerc em Monte Carlo. Ele teve um impacto semelhante. Eles decidiram não mudar - e aí na volta de aquecimento, as consequências ficaram claras. Somos tão rápidos que não corremos riscos. Se a caixa de câmbio tiver danos ou vislumbres disso, então vamos trocá-la. É difícil ultrapassar aqui, mas ainda assim."

Enquanto a Red Bull estava frustrada com o erro de Verstappen que lhe custou uma chance pela pole position e o deixou em terceiro no grid, Marko disse que não pode reclamar do estilo de ataque do piloto.

“Ele estava quatro décimos à frente naquele ponto, o que é uma eternidade aqui”, disse Marko. Vimos que quando ele travou, a roda dianteira esquerda bloqueou. Como resultado, ele não tinha mais aderência e então deslizou para fora. Foi o que aconteceu."

“Em retrospecto, você poderia ter dito: 'Ok, Max, você já está tão à frente, vá com calma', mas esse não é o Max, não somos nós. Era uma questão de centésimos com a frenagem, e que teve um efeito tão estúpido", concluiu.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN BATE NO FIM E HAMILTON É POLE NO GP DO ARÁBIA SAUDITA; veja ANÁLISE do quali

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: