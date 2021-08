Helmut Marko tem um histórico de fritar os pilotos da equipe para que todos vejam. Em 2019, o desempenho ruim de Pierre Gasly levou ao rebaixamento do francês para a Toro Rosso, hoje AlphaTauri. Gasly vêm fazendo boas corridas desde 2020 e pede uma chance na equipe principal, mas Marko acha melhor que ele continue na AlphaTauri.

Marko diz que a equipe de Faenza precisa de um piloto forte liderando, já que a Red Bull está investindo forte na marca e na equipe B. E por mais que ele reconheça o bom desempenho de Gasly, ele recomenda que o vencedor do GP de Monza de 2020 continue por lá.

"Estamos colocando muito trabalho na marca AlphaTauri e precisamos de um líder para a equipe, um piloto forte", diz o consultor. Ele aproveita também para lembrar que Gasly (e indiretamente qualquer outro piloto) só entrará na Red Bull para ser segundo piloto de Max Verstappen, estrela da casa e vice-líder do campeonato.

"Pierre está pilotando o seu melhor, é verdade, mas ser o primeiro piloto em uma equipe boa é uma história bem diferente de ser segundo piloto de Max Verstappen em uma equipe melhor."

No que pode ser visto como o lado positivo da declaração para Gasly, Marko confirma que estão analisando o desempenho do francês e irão decidir seu futuro nos próximos dois anos.

"Nos próximos dois anos vamos decidir se vamos deixá-lo livre no mercado de transferências quando terminar o seu contrato ou se ele retornará para a Red Bull", disse o austríaco.

Pierre Gasly já foi protagonista de rumores que sugeriam que ele negociava um assento com a Alpine para 2022 no lugar de Esteban Ocon.

