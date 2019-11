F1: Hexa, Hamilton ainda não tem prêmio de Piloto do Dia em 2019

Lewis Hamilton chegou em segundo no GP dos Estados Unidos e se sagrou hexacampeão da Fórmula 1. O principal nome da Mercedes vem de uma campanha exuberante em 2019, com 10 vitórias e 16 pódios em 19 corridas. Entretanto, ele ainda não foi eleito Piloto do Dia neste ano.

Parece que o desempenho do inglês não vem convencendo os internautas que votam no prêmio, que a F1 introduziu em 2016. Neste ano, mesmo com os 10 triunfos de Hamilton, ele não conseguiu o troféu em nenhuma vez.

Max Verstappen é o maior vencedor, em seis GPs. Na sequência, vêm Charles Leclerc (4), Sebastian Vettel (3), Valtteri Bottas, Lando Norris e Alex Albon (2 cada). Hamilton ficou em segundo na votação em seis de suas vitórias: Bahrein, Espanha, Mônaco, França, Hungria e México.

Comparando Hamilton com os rivais que venceram o prêmio neste ano, o hexacampeão tem mais do que o dobro de seguidores nas redes sociais do que os seis somados. São 23 milhões entre Facebook, Twitter e Instagram, contra 11,2 milhões dos demais.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Confira os vencedores do Piloto do Dia em todas as provas de 2019

Galeria Lista GP dos Estados Unidos: Alex Albon 1 / 19 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images GP do México: Max Verstappen 2 / 19 Foto de: Erik Junius GP do Japão: Valtteri Bottas 3 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP da Rússia: Sebastian Vettel 4 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP de Singapura: Sebastian Vettel 5 / 19 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images GP da Itália: Charles Leclerc 6 / 19 Foto de: Alessio Morgese / Luca Rossini GP da Bélgica: Lando Norris 7 / 19 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images GP da Hungria: Max Verstappen 8 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images GP da Alemanha: Max Verstappen 9 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da Grã-Bretanha: Charles Leclerc 10 / 19 Foto de: JEP / Motorsport Images GP da Áustria: Max Verstappen 11 / 19 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da França: Lando Norris 12 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP do Canadá: Sebastian Vettel 13 / 19 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images GP de Mônaco: Max Verstappen 14 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP da Espanha: Max Verstappen 15 / 19 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images GP do Azerbaijão: Charles Leclerc 16 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP da China: Alexander Albon 17 / 19 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images GP do Bahrein: Charles Leclerc 18 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images GP da Austrália: Valtteri Bottas 19 / 19 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.