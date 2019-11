Magnussen explica abandono nos EUA: "Meu disco de freio explodiu"

Kevin Magnussen foi parar na brita do Circuito das Américas, na penúltima volta do GP dos Estados Unidos, depois de sofrer uma falha no freio no final da reta oposta da pista texana.

"Eu pedi um pedal longo durante toda a corrida e pedi para eles [Haas] darem uma olhada, mas eles não viram nada e as temperaturas estavam boas, então continuei e o disco explodiu", disse Magnussen. "O disco explodiu, então não havia disco de freio!"

Magnussen estava na 16ª posição no momento do abandono, apesar de ter subido para décimo na primeira volta e ficou em nono quando Sebastian Vettel abandonou depois da quebra da suspensão da Ferrari.

"Eu até superei um Red Bull enquanto estava bem. Eu estava massivamente fora de posição, depois recuei."

Magnussen havia saído da zona de pontos na nona volta, enquanto os problemas no ritmo da Haas continuavam.

A equipe tentou diferentes pacotes aerodinâmicos na tentativa de entender o problema do carro, mas não conseguiu corrigi-lo.

Magnussen marcou os únicos pontos de Haas desde as férias de verão na Rússia e caiu para 16º no campeonato de pilotos, uma posição à frente de seu companheiro de equipe Romain Grosjean.

"Depois de algumas voltas, eu sabia que isso não duraria", disse Magnussen sobre sua primeira corrida no top-10.

"Além disso, os pneus cozinharam na minha tentativa de manter posição. Os pneus morrem”.

"Você realmente precisa administrar os pneus e eu não pude fazer isso, eles me ultrapassariam de qualquer maneira”.

Veja como ficou o resultado do GP dos Estados Unidos após punição a Kvyat

Galeria Lista 1º: Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2º: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 2 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 3º: Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 4º: Charles Leclerc, Ferrari SF90 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 5º: Alex Albon, Red Bull Racing RB15 5 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 6º: Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 7º: Lando Norris, McLaren 7 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 8º: Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 9º: Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 10º: Sergio Perez, Racing Point RP19 10 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 11º: Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 11 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 12º: Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 12 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 13º: Lance Stroll, Racing Point RP19 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 14º: Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15º: Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 16º: Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 16 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 17º: George Russell, Williams Racing FW42 17 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 18º: Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 (abandonou por problema no freio) 18 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 19º: Robert Kubica, Williams FW42 (abandonou por problema hidráulico) 19 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 20º: Sebastian Vettel, Ferrari SF90 (abandonou por quebra na suspensão) 20 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.