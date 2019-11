F1: Problema no assoalho prejudicou Verstappen no GP dos EUA

Max Verstappen buscava a vitória no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, mas acabou em terceiro na corrida deste domingo em Austin. O piloto holandês da Red Bull foi prejudicado por danos no assoalho no começo da etapa texana, o que impactou no rendimento do RB15.

Ainda assim, Verstappen esteve próximo dos ponteiros na parte final da prova e foi para o ataque sobre Lewis Hamilton, britânico da Mercedes que se sagrou hexacampeão no Circuito das Américas.

Entretanto, uma bandeira amarela ocasionada por acidente do dinamarquês Kevin Magnussen, que teve problemas com o freio da Haas, impediu uma ofensiva maior por parte da Red Bull nos estágios finais do certame norte-americano.

Após a corrida, no entanto, foi descoberto que o equilíbrio do carro de Verstappen havia sido afetado por uma quebra no assoalho. A Red Bull não sabe qual foi a causa do problema que prejudicou o desempenho do monoposto austríaco.

Christian Horner, chefe da equipe, disse: "Tivemos um fim de semana bastante decente, mas perdemos uma grande parte do assoalho traseiro logo no início da corrida e ainda danificamos a placa final da asa dianteira com um toque na primeira curva”.

“Em seguida, tivemos danos no assoalho traseiro. A partir da quinta volta, vimos um grande buraco", explicou o dirigente britânico da equipe austríaca relacionada à célebre marca de energéticos.

Verstappen corroborou a versão de Horner e disse que os danos fizeram com que seu monoposto se comportasse de uma maneira "estranha" e inédita. "Eu estava brigando com alguma coisa estranha no carro", explicou.

"Inicialmente, disseram que era a minha asa dianteira, que sofreu alguns danos, mas depois da corrida eu olhei para o carro e estava perdendo um pedaço grande do meu assoalho na frente do pneu traseiro, então isso definitivamente me custou um muito tempo”.

