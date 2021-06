Damon Hill destacou o desempenho de Sergio Pérez no GP do Azerbaijão da Fórmula 1 e disse que, ao contrário de Valtteri Bottas, o mexicano tem um bom ritmo de corrida.

Pérez venceu em Baku, em sua sexta corrida guiando um Red Bull, depois de duas etapas entre os cinco primeiros no GP da Espanha e no GP de Mônaco.

Hill, campeão mundial com a Williams, disse no podcast F1 Nation: "Sergio Pérez está constantemente evoluindo e tendo um desempenho melhor. Ele se sente mais confiante e a equipe o está ajudando. Demorou um pouco para se acostumar com um novo carro e equipamentos e se sentir confortável novamente."

O britânico acrescentou que, ao contrário de outros pilotos, 'Checo' é competitivo na corrida e não apenas na classificação.

“Ele é muito rápido, principalmente na corrida. Sergio não é como alguns pilotos que ficam bem na qualificação. Valtteri Bottas pode ser rápido na classificação, mas tem um desempenho inferior nas corridas."

“Pérez é um competidor experiente e muito rápido, ele sempre mantém a calma ao volante. Não cometeu nenhum erro em toda a corrida de Baku. Dava para ver que Lewis estava ficando sem ideias e sem tempo para vencê-lo", disse.

“Ele (Hamilton) disse no rádio que não poderia continuar perseguindo Pérez no setor dois. Ele é um piloto experiente, muito forte no cockpit e na corrida.”

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, spray Champagne on the podium Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hill acredita que a Red Bull está agora em um nível para bater a Mercedes

Para Damon Hill, o fato da escuderia austríaca liderar os campeonatos de pilotos e construtores não é por acaso.

O ex-piloto acredita que a queda de desempenho da Mercedes pode estar ligada ao fato de que eles já decidiram concentrar seus recursos no carro sob os novos regulamentos técnicos em 2022.

"A Mercedes agora tem um rival e a equipe sabe que terá que fazer um esforço para se manter à frente. Em Baku, a Red Bull mostrou um ritmo excelente e a Mercedes voltou a ter problemas com o aquecimento dos pneus", disse.

“Na minha opinião, a Mercedes colocou todos os recursos no próximo ano e não desenvolveu este carro tanto quanto deveria. Para manter as chances de campeonato, eles terão que lutar dos dois lados. Portanto, eles terão que se preparar para o próximo ano e tentar melhorar na atual temporada."

“A Red Bull está pronta para aproveitar qualquer oportunidade. A Mercedes sabe que se eles se atrasarem um pouco, podem perder o campeonato”, concluiu.

