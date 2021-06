F1: Mazepin esclarece rumores sobre serviço militar na Rússia

O piloto da Haas na Fórmula 1, Nikita Mazepin esclareceu os rumores sobre o alistamento para o serviço militar na Rússia, revelando que já está completando suas obrigações junto com a conclusão de seus estudos universitários.

Mazepin estreou na F1 no começo do ano com a Haas após graduar-se da Fórmula 2, registrando seu melhor resultado na categoria até aqui com a 14ª posição no GP do Azerbaijão do último fim de semana.

Mas reportagens publicadas em portais na semana passada sugeriram que Mazepin poderia ser obrigado a completar o serviço militar na Rússia, devido a comentários atribuídos a seu pai, Dmitry, em um evento recente sobre economia em St. Petersburg.

O serviço militar russo tipicamente tem a duração de um ano para homens com idade entre 18 e 27 anos, com algumas exceções.

Mazepin disse em resposta às especulações de que "estava ciente de que havia surgido alguma discussão", mas explicou que já estava fazendo as aulas necessárias para cumprir seus requerimentos junto com sua graduação na Universidade Estatal de Moscou.

"Do meu lado, a situação é bem clara. Eu estudo na universidade e, as coisas na Rússia funcionam assim: há um alistamento militar obrigatório, e há dois modos de cumpri-lo, se você estiver apto".

"A primeira opção é concluir a universidade e servir por um ano. E a opção dois é se você é classificado como apto o suficiente em termos de forma física e dos resultados escolares, é possível ir para algo como a elite do exército, onde o serviço é cumprido de modo completamente diferente".

"É apenas um dia por semana, e você aprender a ser um oficial da reserva. Leva três anos, mas como é apenas um dia na semana, é feito como se fosse uma aula. É isso que venho fazendo há dois anos já. E obviamente vou fazer por mais um, com sorte me formando como oficial da reserva".

"Na semana passada, passei no meu exame final da universidade, finalizando meus quatro primeiros anos. Agora vou dar sequência, fazendo um mestrado nos próximos dois anos".

Mazepin vinha estudando economia e idiomas nos primeiros anos da faculdade, que foi realizado ao longo de suas funções na GP3 e na Fórmula 2 nos últimos anos.

