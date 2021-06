Lewis Hamilton admitiu culpa pelo erro no reinício do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, mas o diretor técnico da Mercedes, Mike Elliott, disse que a equipe compartilha parte dessa culpa e fará alterações em seu sistema para a próxima corrida.

“Lewis fez todas as coisas certas”, disse Elliott. “Ele colocou o carro no grid, desligou os vários botões e configurações de que precisava desligar, ligou os que precisavam ser ligados, estava tudo pronto para começar a corrida corretamente.”

“Ele teve um início fantástico, colocou-se ao lado de Pérez e, como eles estavam mudando de posição, Lewis desviou e, no processo de desviar, apenas apertou o ‘botão mágico’ e, infelizmente, não percebeu que tinha feito isso.”

"Então, ele não tinha consciência de que teria um problema."

Embora Hamilton tenha assumido a culpa pelo erro, Elliott disse que a equipe revisaria suas práticas para torná-las mais difíceis de serem repetidas no futuro.

“Eu sei que Lewis meio que se sente culpado por isso”, disse Elliot. “Mas a realidade é que ele comete tão poucos erros e isso é o que realmente o diferencia dos outros pilotos.”

“É nosso dever tentar dar a ele um carro onde seja mais difícil para ele cometer erros. Precisamos dar nossa parte nisso, ver como podemos melhorar e isso é algo que colocaremos em prática para a próxima corrida.”

