Após não participar do segundo treino livre para o GP da Estíria de Fórmula 1, Pierre Gasly voltou à pista do Red Bull Ring neste sábado para a última sessão livre antes da classificação. E após análises, a Honda confirmou a troca de um dos componentes da unidade de potência da AlphaTauri, mas sem punições para o francês.

Gasly foi um dos destaques da sexta, terminando em segundo no primeiro treino livre, atrás apenas de Max Verstappen, mas após a Honda identificar uma anomalia nos dados referentes à sua unidade de potência, a montadora confirmou que o piloto não participaria do TL2 para que uma análise fosse conduzida.

Na manhã deste sábado, logo antes do início do TL3, a Honda divulgou os resultados da análise e confirmou a troca do MGU-K de Gasly.

"Após uma verificação profunda da unidade de potência de Pierre Gasly devido à anomalia vista nos dados ontem, trocamos o MGU-K. Esse é o terceiro componente usado e, portanto, não acarretará uma punição. O MGU-K que vinha sendo usado será enviado de volta ao Japão para mais análises".

Ontem, após o TL2, Gasly lamentou não participar da sessão, mas elogiou os resultados obtidos na sexta.

"Percebemos um problema com a unidade de potência e não quis correr riscos", disse Gasly. "Há algumas coisas que queríamos tentar durante o TL2, então é uma pena não ter sido capaz de fazer isso, mão há nada que possamos fazer a respeito e só devemos olhar para o amanhã agora."

“Esta manhã foi ótima, o ritmo e o desempenho do carro estavam fortes e tudo correu bem, então foi uma sessão muito positiva para o início do fim de semana. Yuki [Tsunoda] não se sentiu tão confortável no carro esta tarde como no TL1, então precisamos analisar todos os dados que temos antes da classificação para estarmos prontos."

