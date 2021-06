Apesar da previsão, a chuva não deu as caras no terceiro treino livre para o GP da Estíria de Fórmula 1. E em uma sessão que começou pouco movimentada, tivemos as equipes com motores Honda e a Mercedes em uma luta intensa. No final, a liderança ficou com Lewis Hamilton, que respondeu ao domínio da Red Bull da sexta.

Na sexta-feira, Max Verstappen liderou ambas as sessões no Red Bull Ring, marcando 01min05s412 como o melhor tempo do final de semana até então, enquanto Lewis Hamilton terminou em quarto após ter sua melhor volta deletada por exceder limites de pista. Já os segundos pilotos não tiveram vida fácil, com Sergio Pérez em nono e Valtteri Bottas em 12º, com o finlandês ainda sendo punido pela rodada nos boxes.

Apesar da previsão de chuva para o sábado, o início do dia no Red Bull Ring foi marcado por céu limpo e calor. Mesmo assim, o início da sessão foi pouco movimentado, com apenas a dupla da Haas e Pierre Gasly saindo dos boxes nos primeiros minutos.

Após 20 minutos, apenas oito pilotos haviam marcado tempos e George Russell liderava, com 01min06s454, 0s232 a mais que Fernando Alonso em segundo, com Giovinazzi, Raikkonen e Ocon completando o top 5. Apenas neste momento que os ponteiros começaram a sair dos boxes.

Dez minutos depois, a situação do TL3 já era muito diferente. Max Verstappen liderava com 01min04s971, com um 1-2-3-4 da Honda. Pierre Gasly era o segundo, a 0s719, Pérez o terceiro, a 0s823 e Tsunoda em quarto, a 0s848. Hamilton e Bottas eram quinto e sexto, a um segundo do holandês.

Mazepin causou a primeira bandeira amarela da sessão, rodando logo após a primeira curva e parando bem na saída dos boxes, mas o russo conseguiu remover sua Haas rapidamente, sem prejudicar outros pilotos.

A 15 minutos do fim, os pilotos começavam a fazer as primeiras voltas da última saída. Hamilton ocupava a ponta com 01min04s369, tendo os três melhores setores da pista. Bottas era o segundo, a 0s463 do companheiro de Mercedes. Verstappen, Leclerc e Tsunoda completavam o top 5.

No final, Lewis Hamilton conseguiu responder a Red Bull e seu 01min04s369 se manteve como a melhor volta da sessão e do fim de semana. Max Verstappen foi o segundo, terminando a 0s201 do rival da Mercedes. Na disputa dos segundos pilotos, Valtteri Bottas foi o terceiro, terminando a frente de Sergio Pérez, em quarto.

Completaram o top 10: Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lance Stroll e Sebastian Vettel.

A Fórmula 1 volta à pista do Red Bull Ring logo mais para a sessão classificatória, que define o grid de largada para o GP da Estíria deste domingo. E assim que acabar a classificação, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com a participação do piloto Gianluca Petecof e do jornalista Lucas Santochi. Não perca!

